Những chiếc đầm được thiết kế chau chuốt, thanh lịch của Co Mayca sẽ giúp bạn trở thành những quý cô lịch lãm, sang trọng nơi công sở.

Nhà thiết kế thời trang lừng danh Coco Chanel từng có câu: "Đơn giản là chìa khóa tạo nên vẻ đẹp thanh lịch thực sự", bà luôn là nguồn cảm hứng mặc đẹp cho phụ nữ mọi thời đại. Chính từ nguồn cảm hứng này, thương hiệu thời trang Co Mayca đã gửi gắm ý tưởng chủ đạo trong những bản thiết kế của mình là sự thanh lịch, đơn giản mà tinh tế, trang nhã mà sang trọng.

Đầu tư vào chất liệu vải

Theo Co Mayca, chất liệu vải là thứ mà nhãn hàng này dành tâm huyết để đầu tư và lựa chọn kỹ lưỡng hàng đầu. Sản phẩm Co Mayca được may từ đa dạng chất liệu, bao gồm: vải lụa, voan, chiffon, cotton, vải kate suông, vải ren nhẹ họa tiết nhỏ, vải tafta trơn, vải nhung…

Trong đó, vải voan là chất liệu kinh điển để may váy đầm mùa hè bởi đặc tính mềm mại, bay bổng lại đa dạng hoa văn, mẫu mã.

Vải Cotton (vải thun) là chất liệu may đầm phổ biến nhất trong các loại vải hiện nay bởi sự mềm mại, mát mẻ, thoải mái, độ bền màu cao, dễ giặt, là ngay cả ở nhiệt độ cao, dễ phù hợp đối với mọi phom dáng và mọi điều kiện thời tiết. Với loại vải cotton, các quý cô có thể may những bộ đầm công sở thanh lịch hay những bộ đầm ôm body quyến rũ dạo phố cũng đều rất phù hợp.

Vải Chiffon là loại vải mỏng, hơi trong suốt dệt từ sợi tơ thiên nhiên hoặc sợi nhân tạo, có độ rũ vừa phải, nhẹ và dày hơn voan. Loại chất vải Chiffon này phù hợp để thiết kế và may các loại đầm dạ hội, đầm cưới…

Vải Ren ngày nay là sự chọn hàng đầu cho các bộ váy đầm thời trang dự tiệc, váy đầm thiết kế - quyến rũ mà vẫn trẻ trung, nữ tính, chất liệu ren được coi là “bảo bối” của chị em phụ nữ. Ren không chỉ phù hợp với thời tiết mùa hè mà bạn có thể sử dụng suốt cả bốn mùa trong năm.

Chọn phong cách riêng với màu sắc và hoạ tiết

Co Mayca lựa chọn một “lối đi riêng” khi phối chủ yếu các tone màu pastel, trắng, đen và các tông màu nhu trầm làm chủ đạo, khơi gợi sự thoải mái, nhã nhặn nhất cho người mặc.

Nếu phong cách châu Âu thanh lịch mang vẻ đẹp tri thức thì phong cách Acadamia sẽ dành cho các quý cô. Những gam màu trung tính như nâu tây, be sáng được thiết kế thanh lịch mà vẫn trẻ trung. Đây là sự lựa chọn phù hợp trong những dịp gặp gỡ bạn bè, dạo phố.

Nhờ kiểu dáng đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn cuốn hút, Little Black Dress được ưa chuộng đặc biệt bất kể xu hướng thời trang nào lên ngôi, kiểu dáng nào xuất hiện… Chỉ khác, chúng được mang hơi thở hiện đại hơn với những xu hướng thịnh hành và biến tấu mới mẻ.

Những chiếc váy đen đơn giản, không màu sắc, đặc biệt với phần lớn các họa tiết, thiết kế được tối giản đáng kể, lại là item không thể thiếu trong tủ đồ của phái nữ.

Kết hợp sáng tạo giữa truyền thống và hiện đại

Những thiết kế cổ điển như bèo nhún hay nơ thắt eo được sáng tạo một cách mới lạ phù hợp với xu hướng hiện đại mà không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, hay những thiết kế mix hiện đại trên nền trang phục cổ điển lại tăng thêm phần thanh nhã cho từng món trang phục của Co Mayca.

Quên đi khái niệm xưa cũ thời trang công sở là đóng hộp và gò bó, thời trang công sở ngày nay là giao hòa của xu hướng thời trang thế giới và tính ứng dụng cao nhất. Gu thời trang của bạn thể hiện rõ nhất ở môi trường công sở, vậy nên việc làm mới mình mỗi ngày là điều vô cùng quan trọng.

Phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại thể hiện trong từng chiếc đầm làm nổi bật lên hình tượng người phụ nữ bản lĩnh, quyến rũ, cuốn hút trong thời đại mới mà tiêu biểu là các cô nàng chốn công sở. Co Mayca mong muốn tạo dấu ấn với phong cách thời trang riêng biệt này.

Doãn Phong