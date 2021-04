Thời thượng, cá tính, quyến rũ và tinh thần thể thao nhiệt huyết là thông điệp mà BST Into The Summer của Thương hiệu thời trang thể thao Thế giới đồ tập (Thegioidotap.vn) muốn truyền tải đến các tín đồ thể thao.

Thegioidotap.vn là thương hiệu quen thuộc với tín đồ gym, yoga trên toàn quốc. Thương hiệu này đã bước qua sinh nhật thứ 6 và nhanh chóng phát triển hệ thống với hơn 20 cửa hàng, trên 100 đại lý tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ... và nhiều tỉnh thành khác.

Thegioidotap.vn là hệ thống bán lẻ quần áo tập gym, yoga, thể thao

Sở hữu 2 hãng thời trang giá trị là ICADO và PAVO, bên cạnh các sản phẩm quần áo thể thao đa dạng, đa phong cách cho nam và nữ, những năm gần đây, Thegioidotap.vn còn phát triển thêm mảng phụ kiện phòng tập như túi tập gym, thảm tập yoga, mũ, băng cố định an toàn... được nhiều khách hàng ủng hộ.

Điểm mạnh của Thegioidotap.vn là sản phẩm vừa đẹp vừa có tính ứng dụng cao, giá thành phải chăng và hỗ trợ tối đa quá trình tập luyện, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau.

Outfit đơn giản nhưng nam tính và thời trang cũng là điểm mạnh của Thegioidotap.vn

BST Into The Summer được các nhà thiết kế của Thegioidotap.vn lên ý tưởng trong một thời gian dài. Mùa hè là thời điểm nở rộ của phong trào tập gym, yoga nhưng đồng thời cũng là mùa có thời tiết khắc nghiệt. Do đó, quần áo tập tập gym và yoga không chỉ hướng tới mục tiêu đẹp mắt, hợp xu hướng thời trang mà còn phải hỗ trợ quá trình luyện tập và mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người mặc.

ICADO - PAVO là những nhãn hiệu yêu thích của Cao Xuân Tài, bởi chàng nam vương là người yêu thích vận động và chú trọng tới tính thoải mái của trang phục

Do là mùa hè, các thiết kế của bộ sưu tập được Thegioidotap.vn phối hợp điểm mạnh của ba loại chất liệu: cotton - thấm hút mồ hôi tốt, khô thoáng nhanh, hạn chế sự xâm nhập của nấm mốc, lên màu nhuộm đẹp tự nhiên; polyester - chống bám bụi, hạn chế nhăn và co rút sau mỗi lần giặt; spandex - chất liệu sợi thể thao cao cấp với khả năng co giãn đa chiều gấp 5 lần, cùng với đó là bề mặt sợi mịn nhẹ như bông, không vón cục.

Miss Tourism world 2019 Tường Vy thả dáng với các động tác yoga trên biển

Trên nền chất liệu này, Thegioidotap.vn đã phát triển đa dạng các items cho mùa hè như: bra, tanktop, quần short hai lớp tập gym nam, quần short hai lớp tập gym nữ, quần jogger nam nữ, quần legging nữ… với bảng màu thời thượng, hợp xu hướng.

Sản phẩm hiện đã có mặt đầy đủ tại 20 store trên toàn quốc. Đặc biệt hơn, Thegioidotap.vn còn có ưu đãi mua 5 tẶng 1 sản phẩm giá trung bình cho tất cả khách hàng mua sắm quần áo tại hệ thống.

Thực hiện Models: Nam vương Cao Xuân Tài, hoa hậu Tường Vy, siêu mẫu Kim Huệ Make up: Nguyễn Nam Hair: Đoàn Hồ Duy Thiện Photo: Cường Nguyễn studio Website: Thegioidotap.vn Fanpage: Thegioidotap.vn - Quần áo tập gym & yoga Hotline: 0902 77 11 86 Mua online sản phẩm tại: m.me/Thegioidotap.vn Tìm địa chỉ cửa hàng gần nhất tại: http://bit.ly/hethongshowroom

Tấn Tài