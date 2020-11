Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một phong cách tối giản, tinh tế và sang trọng nhưng không muốn mất quá nhiều thời gian và chi phí, The Suits House có thể giúp và mang đến cho bạn những trải nghiệm vượt ngoài mong đợi.

Một bộ suit may sẵn đẹp, được tinh chỉnh phù hợp với dáng người là giải pháp thời trang cho những người bận rộn, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, mà vẫn thể hiện cá tính và phong cách người mặc.

The Suits House là “ngôi nhà” của những bộ suit mang phong cách tối giản, tinh tế và sang trọng. Theo đại diện The Suits House, lựa chọn những bộ suit may sẵn tại đây, người mua có thể tiết kiệm thời gian và chi phí thay vì chọn những trang phục thiết kế riêng đắt đỏ. Đồng thời, khách hàng còn được trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ chăm sóc tận tâm, chuyên nghiệp.

Phan Việt Thắng, người đồng sáng lập The Suits House cho biết: Việt Nam có lợi thế về nguồn nguyên liệu, tay nghề của các nghệ nhân, quy trình sản xuất độc lập. Đặc biệt, khi xây dựng The Suits House, anh khao khát mục tiêu: mang may mặc Việt tiến ra thế giới. Nhờ đó, từ công đoạn thiết kế, cắt, may đến quy trình bán hàng, phục vụ, The Suits House hướng đến tạo nên trang phục mang đến niềm tự hào cho người Việt.

Theo đại diện The Suits House, các sản phẩm suit may sẵn The Suits House chinh phục khách hàng nhờ có nhiều ưu điểm như: đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao và am hiểu khách hàng; thời gian hoàn thành sản phẩm chỉ trong khoảng 30 phút; dịch vụ chỉnh sửa và bảo hành trọn đời; dịch vụ chăm sóc khách hàng từ A-Z: đưa đón bằng xe hơi, tư vấn viên cao cấp, ưu đãi giặt hấp miễn phí, bộ quà tri ân đặc biệt cho tất cả khách hàng; chất lượng dịch vụ và sản phẩm đã được công nhận bởi các nghệ sĩ- doanh nhân Việt Nam.

Đại diện The Suits House cho biết, The Suits House không chỉ đồng hành cùng các nghệ sĩ Việt như Trấn Thành, Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Will, Tiến Luật..., mà còn là đơn vị hỗ trợ trang phục cho nhiều phim và chương trình truyền hình nổi tiếng.

Đại diện The Suits House chia sẻ, đội ngũ The Suits House luôn nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn.

Thông tin về The Suits House Chi nhánh 1: 109 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM SĐT: 090 692 28 71 Chi nhánh 2: 81 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM SĐT: 0938 43 75 81 Website: thesuitshouse.com Facebook: facebook.com/thesuitshouse.official/ Instagram: The Suits House Email: info@suitstudioshop.com

