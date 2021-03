Đến với Xưởng may áo dài Hà Nội, mỗi quý cô có thể chọn cho mình những chiếc áo dài phù hợp với từng nhu cầu cho các dịp lễ, Tết, các sự kiện ý nghĩa...

Xưởng may áo dài Hà Nội là đơn vị thiết kế và may áo dài được nhiều khách hàng biết đến tại Hà Nội.

Với định hướng là nơi tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của phụ nữ Việt, đồng thời lắng nghe khách hàng để đưa ra những sản phẩm phù hợp, đa dạng, mỗi sản phẩm của Xưởng may áo dài Hà Nội đều là những thiết kế trang nhã, thanh lịch, duyên dáng.

Nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa các kiểu dáng áo dài, đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng, tất cả các sản phẩm đều được Xưởng may áo dài Hà Nội chăm chút từ khâu lên ý tưởng cho khách hàng, chọn chất liệu sản phẩm, sản xuất thành phẩm. Với bàn tay khéo léo và tâm huyết giữ gìn nét đẹp văn hóa cũng như sự tận tâm của đội ngũ thiết kế, Xưởng may áo dài Hà Nội mong muốn người yêu áo dài Việt “ưng ý” ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Những chiếc áo dài của Xưởng may áo dài Hà Nội đều là những trang phục được thiết kế ôm sát cơ thể, được xẻ hông vừa quyến rũ vừa gợi cảm nhưng không kém phần kín đáo, phù hợp thuần phong mỹ tục của người Việt. Từ những sản phẩm của Xưởng may áo dài Hà Nội, đơn vị mong muốn truyền thông điệp tới người mặc hãy luôn tự tin và tỏa sáng qua những tà áo dài thướt tha.

Đại diện Xưởng may áo dài Hà Nội chia sẻ: “Những thiết kế của chúng tôi dựa trên nền tảng hiểu rõ lựa chọn, thói quen và phong cách sống của người phụ nữ Việt, từ đó cho ra đời những mẫu trang phục có tính ứng dụng cao, trẻ trung với phong cách nổi bật, không chỉ tôn vinh hình thức bên ngoài mà còn nổi bật lên được nét đẹp tâm hồn bên trong. Chúng tôi hy vọng làm xao xuyến và tan chảy hàng triệu trái tim của các quý cô có niềm đam mê với thời trang áo dài”.

Luôn cập nhật và cho ra đời những thiết kế mới mỗi ngày, Xưởng may áo dài Hà Nội mong muốn đem lại cho khách hàng những giá trị tốt nhất về sản phẩm cũng như các dịch vụ đi kèm. Xưởng may áo dài Hà Nội mong muốn luôn đồng hành bên cạnh các cô gái, dù đi làm, đi học, đi chơi hay khi tham gia những sự kiện lớn, để mỗi khi diện trang phục của Xưởng may áo dài Hà Nội, khách hàng của xưởng sẽ luôn là những quý cô dịu dàng, duyên dáng và thướt tha!

Thông tin liên hệ:

Xưởng may áo dài Hà Nội

Địa chỉ: 52 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội

Hotline: 098 950 68 90

Fanpage: https://www.facebook.com/XuongMayAoDaiHN

Lệ Thanh