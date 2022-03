Nhà hàng thịt nướng & lẩu Anrakutei vừa mừng kỷ niệm 1 năm khai trương chi nhánh Nguyễn Trãi, đem đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho thực khách.

Ra mắt tại TP.HCM từ năm 2016, Anrakutei (An Lạc Đình) từng bước khẳng định thương hiệu và ghi điểm với khách hàng bởi phương châm An toàn - An tâm, luôn đặt sự hài lòng của thực khách lên hàng đầu.

Với 2 chi nhánh, 59 Mạc Đĩnh Chi và 115-117 Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM), Anrakutei mang nền văn hóa ẩm thực Nhật Bản đến người dân Việt Nam, cùng với sự phục vụ tận tâm mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Nghệ sĩ Jun Phạm & Ban Giám đốc Anrakutei mừng kỷ niệm 1 năm khai trương tại 115-117 Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và luôn sáng tạo tại Anrakutei Premium Nguyễn Trãi

Anrakutei là thương hiệu nhà hàng thịt nướng Nhật Bản lâu đời với lịch sử hơn nửa thế kỷ (từ năm 1963 tới nay). Doanh nghiệp được thành lập tại tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo, hiện có hơn 350 nhà hàng trên khắp nước Nhật.

Nguồn gốc thực phẩm, quản lý nguồn cung ứng được chú trọng tại Anrakutei

Tại Anrakutei, việc nhận thức đầy đủ tầm quan trọng về chất lượng, nguồn gốc của thực phẩm và trách nhiệm trong việc cung cấp thực phẩm xanh, sạch là các ưu tiên hàng đầu. Nhà hàng cam kết cung cấp thịt tự nhiên, không có các chất phụ gia, việc bảo quản vị ngon tự nhiên của thịt và các yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được kiểm tra kĩ lưỡng.

Theo đại diện nhà hàng, chỉ có các loại thịt có thương hiệu, được quản lý, chăn nuôi tại các trang trại đáng tin cậy, có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn mới được Anrakutei thu mua và các loại thịt luôn được xử lý chế biến bởi các đầu bếp có tay nghề cao và đào tạo khắt khe.

Món bò Wagyu Nhật thượng hạng (Bò lông đen A4) được nhà hàng nhập trực tiếp bằng đường hàng không từ Nhật

Thịt bò Wagyu lông đen, là một loại thịt bò tiêu biểu ở Nhật Bản, được cho là đỉnh cao trên thế giời về hương vị “Umami” (tại Nhật, ngoài các vị cơ bản như chua, cay, ngọt, đắng, mặn thì người Nhật có khái niệm vị ngon Umami). Tại Anrakutei, thịt bò Wagyu lông đen được các chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Anrakutei Group tuyển chọn đặc biệt kỹ lưỡng. Bằng cách tận dụng kinh nghiệm chế biến thịt bò của công nghệ Nhật Bản và thực hiện việc quản lý và hướng dẫn tận tình tới bếp trưởng và các đầu bếp tại Việt Nam, bạn có thể thưởng thức trọn hương vị thịt bò đen Nhật Bản ở điều kiện bảo quản tốt nhất tại Anrakutei.

Không gian nhà hàng là 1 trong những điểm nhấn khiến thực khách yêu thích Anrakutei

Anrakutei có không gian nhà hàng chuẩn Nhật, 14 bàn ăn lớn nhỏ và 5 phòng VIP với sức chứa lên tới 40 khách 1 phòng vip. Các bàn ngồi sàn kiểu Nhật thoải mái, thiết kế nội thất với gỗ theo phong cách nhà truyền thống Nhật Bản kết hợp cùng nghệ thuật sắp đặt ánh sáng và cách bày trí vật dụng bên trong với ánh sáng vàng ấm cúng giúp mang lại cảm giác thoải mái cho thực khách khi trải nghiệm món ăn.

Nhân dịp kỉ niệm 1 năm khai trương Anrakutei Premium Nguyễn Trãi, Anrakutei Premium áp dụng chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng:

- Check - in fanpage nhà hàng: giảm 10% giá vé buffet hoặc giảm 10% tổng bill khi dùng menu alacarte. Thời gian: tháng 3/2022

- Tham gia vòng quay may mắn, nhận quà (móc khóa, bình nước thủy tinh, áo mưa, túi canvas).

Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khuyễn mãi khác.

Thời gian: Tháng 4/2022.

Chi nhánh áp dụng : Anrakutei Premium, 115- 117 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Doãn Phong