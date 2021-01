Với ưu thế tọa lạc cửa ngõ TP.HCM cùng sức hút vốn FDI lớn bậc nhất cả nước, thị trường BĐS Long An đang có nhiều lợi thế “bùng nổ” trong bối cảnh BĐS công nghiệp cả nước vẫn còn nhiều thách thức.

Thách thức đặt ra cho BĐS công nghiệp

BĐS công nghiệp Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển trong năm 2021 nhờ làn sóng di dời khỏi Trung Quốc của các nhà đầu tư trên thế giới, được giới đầu tư kỳ vọng tăng trưởng mạnh ở tương lai. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá BĐS công nghiệp vẫn còn những thách thức cần hoàn thiện.

Các chuyên gia của công ty Savills nhận định, BĐS công nghiệp tại Việt Nam đang có nhiều thách thức trong vấn đề liên kết với chuỗi cung ứng, kho bãi trong khi giao thông mới chỉ ở giai đoạn đầu.

BĐS công nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều thách thức

Song song đó, những thách thức về nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài; thủ tục xuất nhập khẩu còn nhiều điểm vướng; BĐS hỗ trợ như BĐS đô thị, BĐS dịch vụ… vẫn chưa phát triển mạnh là một bài toán cần giải quyết.

Long An giữ vững lợi thế giữa thách thức

Với ưu thế là địa phương tọa lạc cửa ngõ TP.HCM, Long An đang trở thành điểm đến thu hút đầu tư khi nằm trong top 10 tỉnh thành thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước và là một trong những tỉnh dẫn đầu thu hút vốn FDI tại khu vực ĐBSCL. Điều này đã thúc đẩy BĐS công nghiệp địa phương tăng trưởng trong thời gian vừa qua. Và trong bối cảnh phân khúc BĐS công nghiệp cả nước còn nhiều thách thức, Long An vẫn giữ vững ưu thế nhờ nhiều yếu tố.

Cụ thể, liên quan đến vấn đề kho bãi, chính quyền nơi đây đã có nhiều chính sách liên quan đến chuỗi cung ứng liên kết kho bãi, phê duyệt nhiều dự án về dịch vụ khu công nghiệp (KCN) có chất lượng cao, nhằm hỗ trợ cho sự vận hành và phát triển các KCN.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông; cải cách hành chính, thủ tục xuất nhập khẩu và chú trọng lựa chọn những nhà đầu tư uy tín, có tiềm lực để xúc tiến thủ tục đầu tư các dự án công nghiệp, dân cư, đô thị, thương mại - dịch vụ, điện năng lượng mặt trời.

Đặc biệt, với định hướng theo hình thức KCN - đô thị - dịch vụ hiện đại, các KCN Long An hứa hẹn thu hút hàng triệu người lao động, chuyên gia trong và ngoài nước. Đây sẽ là “cú hích” giúp các ngành liên quan và BĐS đô thị địa phương tăng trưởng vượt bậc trong thời gian tới.

Nhờ đó, Long An đang trở thành một trong những địa phương giữ vững lợi thế trong phát triển kinh tế cũng như lĩnh vực BĐS công nghiệp lẫn BĐS phụ trợ. Trong đó, BĐS hỗ trợ công nghiệp đang được tỉnh chú trọng, thu hút loạt ông lớn BĐS như Vingroup, Thắng Lợi Group… cùng nhiều dự án khu đô thị vệ tinh cao cấp.

Điển hình là dự án The Sol City vừa được chủ đầu tư Thắng Lợi Group giới thiệu ra thị trường vào đầu tháng 1/2021. Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án nhận sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư với tỷ lệ khách hàng đăng ký tìm hiểu lên đến 80%.

Hơn 80% sản phẩm dự án The Sol City đã được khách hàng đăng ký tìm hiểu trong sự kiện ngày 10/1/2021

Anh Thiên Minh (quận 8, TP.HCM) chia sẻ lý do đăng ký tìm hiểu khu đô thị vệ tinh The Sol City: “Đầu năm 2021, thị trường BĐS đã trở lại nhịp điệu, nhà đầu tư cũng mạnh dạn xuống tiền hơn, nhất là các sản phẩm BĐS công nghiệp và BĐS hỗ trợ cho công nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh phân khúc này vẫn đang còn nhiều thách thức, tôi rất thận trọng mỗi khi xuống tiền.

Sau thời gian tìm hiểu kỹ thị trường Long An và tất cả dự án tại đây, tôi quyết định đăng ký tìm hiểu dự án The Sol City vì nhận thấy những lợi thế của địa phương trong bối cảnh thách thức và đặt niềm tin vào Thắng Lợi Group”.

Theo Thắng Lợi Group, The Sol City là khu đô thị vệ tinh có quy mô lên đến 103ha gồm 3 phân khu chính gồm: The Sol Center (36ha), Symtech Zone (54ha) và Sky Gate (13ha). Giai đoạn một, công ty ra mắt phân khu trung tâm The Sol Center với 3 tiểu khu: Sol River, Sol Central và Sol Garden.

Tổng cộng phân khu này sẽ trình làng 975 sản phẩm gồm 199 nhà phố vườn và sông Sol River, 99 nhà phố thương mại shophouse Sol Center, 44 biệt thự Sonata Villa, 633 nền nhà phố và nền shophouse.

The Sol City - khu đô thị vệ tinh hiện đại với đầy đủ các tiện ích sống - làm việc - giải trí

Xây dựng theo tiêu chuẩn khu đô thị vệ tinh phía nam TP.HCM, The Sol City sở hữu 39 tiện ích nội khu hiện đại từ trường học, bệnh viện, khu thể thao đa năng, trung tâm thương mại, clubhouse tích hợp… đáp ứng đủ nhu cầu sống - giải trí - nghỉ dưỡng của cư dân và chuyên gia tại các khu công nghiệp - yếu tố không có nhiều dự án tại địa phương sở hữu.

Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận chợ Hưng Long, chợ Bình Chánh và chỉ mất 10 phút đến chợ Bình Điền, 18 phút đến bến xe miền Tây, 22 phút đến chợ Lớn, 28 phút đến chợ Bến Thành, 40 phút di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Là khu đô thị hiện đại, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống, làm việc và giải trí theo tôn chỉ phát triển những giá trị sống đẳng cấp, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố cân bằng và tôn trọng tự nhiên. The Sol City dành đến 43.000m2 để quy hoạch các công trình, tiện ích liên hoàn, nơi mà cư dân và chuyên gia có thể sống, làm việc và an cư. Nổi bật trong đó có thể kể đến như: Bến thuyền Kayak, Sân bóng đá mini, Khu trải nghiệm Montessori, Khu vườn Zen trị liệu Nhật Bản, Clubhouse Central House…

Ngọc Minh