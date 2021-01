Ngoài học lái xe an toàn, học viên hiện còn quan tâm đến giảng viên, khu vực thực hành. Hiểu được điều này, Trung tâm tư vấn dạy lái xe An Toàn là một trong những địa chỉ tư vấn lái ô tô an toàn, chuyên nghiệp ở TP.HCM.

Nhu cầu học bằng lái xe ô tô ngày càng cao

Hiện nay, đời sống kinh tế người dân ngày càng phát triển, vì vậy nhu cầu mua xe ô tô và học lái xe ô tô, thi bằng lái xe ô tô cũng ngày càng nhiều. Để đáp ứng nhu cầu học lái xe ô tô, thi bằng lái xe máy của người dân, nhiều trung tâm tư vấn lái xe mở ra để hỗ trợ học viên đăng ký. Nhưng chất lượng trung tâm cũng là điều mà học viên băn khoăn, lo lắng khi muốn đăng ký.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và Trung tâm sát hạch lái xe đến năm 2020 đã định hướng đến 2030 với mục tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020 đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp khoảng 3 triệu giấy phép lái xe ô tô. Chính vì vậy mà số lượng các cơ sở đào tạo cũng tăng lên nhanh chóng.

Để đảm bảo quyền lợi của học viên, Trung tâm tư vấn dạy lái xe An Toàn đã mở dịch vụ tư vấn lái xe ô tô chuyên nghiệp. Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn lái xe, trung tâm luôn hướng đến mục tiêu vì sự an toàn của người tham gia giao thông.

Nhiều học viên tham gia học tại Trung tâm tư vấn dạy lái xe An Toàn

Đơn vị tư vấn dạy lái xe lý tưởng

Trung tâm tư vấn dạy lái xe An Toàn là một trong số ít các trung tâm sở hữu đến hơn 20 địa điểm tư vấn lái xe khắp TP.HCM. Số lượng học viên mỗi năm của trung tâm không ngừng tăng lên mỗi năm và tỷ lệ đỗ sát hạch luôn đạt mức cao. Nhờ đội ngũ giáo viên tận tình, có kiến thức chuyên môn nên mọi học viên đều có thể nắm vững cả lý thuyết và thực hành.

Nhiều cam kết cho học viên

Theo đại diện trung tâm, chương trình tại Trung tâm tư vấn dạy lái xe An Toàn luôn được cập nhật theo các quy định của pháp luật. Trung tâm luôn đảm bảo yêu cầu cao nhất để học viên có thể nắm vững các nội dung về học lái xe ô tô. Hầu hết học viên của trung tâm đều hài lòng và giới thiệu bạn bè đến đây. Không những thế, nhiều học viên tốt nghiệp đều có kỹ năng tốt trong việc lái xe và am hiểu luật giao thông đường bộ.

Không chỉ là học để thi, Trung tâm tư vấn dạy lái xe An Toàn tư vấn chuyên sâu cho học viên với nhiều bài sát hạch và những kỹ năng lái xe an toàn. Tất cả những chiếc xe ô tô mà trung tâm sử dụng đều đảm bảo chất lượng, bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn an toàn.

Trung tâm tư vấn dạy lái xe An Toàn cam kết chất lượng cho học viên

Đại diện trung tâm cũng cho biết, Trung tâm tư vấn dạy lái xe An Toàn luôn có sự cam kết đối với mọi học viên: Hoàn tiền 300% nếu phát sinh các khoản học phí nào khác; Học nhanh - Thi sớm - Cam kết đậu 100%; Giờ học linh động từ thứ 2 đến Chủ nhật; Trả góp học phí lãi suất 0%; Hơn 20 địa điểm học lái gần nhà; Miễn phí cho bộ đội xuất ngũ.

Sau quá trình học lái xe ô tô tại Trung tâm tư vấn dạy lái xe An Toàn, các học viên đều có thể đảm bảo đủ yêu cầu về cả lý thuyết và thực hành. Lái xe an toàn luôn là tiêu chí hàng đầu mà trung tâm hướng tới học viên của mình.

Trung tâm tư vấn dạy lái xe An Toàn Trụ sở chính: 17 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q 12, Tp HCM Hotline miễn phí 1: 090 922 7111 (Thuỳ Linh) Hotline miễn phí 2: 098 506 0033 (Minh Nguyệt) Hotline miễn phí 3: 097 100 3300 (Thanh Thư) Fanpage: https://www.facebook.com/daylaiotoANTOAN/ Website: https://www.daylaiantoan.com/

Lệ Thanh