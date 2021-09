Đem đến các sản phẩm thời trang thể thao chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm là cách để Trường An Sport chinh phục khách hàng.

Theo anh Mai Ngọc Thức - Giám đốc Trường An Sport, trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh thị trường cần phải xây dựng được uy tín thông qua chất lượng của sản phẩm, dịch vụ. Vì vậy, với sứ mệnh truyền cảm hứng thời trang cho người chơi thể thao, trong 13 năm qua, Trường An Sport không ngừng đưa ra thị trường những dòng sản phẩm chất lượng.

“Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố hàng đầu để thu hút và giữ chân khách hàng. Chất lượng làm tăng lợi thế cạnh tranh cho Trường An Sport. Đây cũng là chìa khóa để thương hiệu tồn tại và phát triển bền vững, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng cho việc mở rộng hợp tác với các đối tác trên khắp cả nước” - anh Mai Ngọc Thức chia sẻ.

Anh Mai Ngọc Thức - người sáng lập và điều hành Trường An Sport

Anh Mai Ngọc Thức kể lại những ngày đầu mới bắt đầu kinh doanh, anh chỉ có trong tay vỏn vẹn 17 triệu đồng nhưng vẫn quyết tâm dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Nhờ một phần sự liều lĩnh đó mà anh càng quyết tâm hơn để tìm ra những giải pháp kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Đầu tư vào chất lượng để chinh phục khách hàng, anh Thức càng nhận thấy sự đúng đắn hơn trên con đường mình lựa chọn. Trường An Sport tiếp tục được đầu tư mở rộng hơn, có nhà xưởng sản xuất riêng để tạo ra đa dạng các sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của Covid-19, Trường An Sport gặp khá nhiều khó khăn nhưng anh Mai Ngọc Thức cho rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp của mình chậm lại một nhịp và chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong tương lai. Thời gian qua anh Thức chú trọng đầu tư showroom, chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm. Anh hy vọng sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Trường An Sport sẽ là địa chỉ quen thuộc, thường xuyên lui tới của những người yêu thể thao.

Trường An Sport - địa chỉ mua sắm của nhiều người yêu thể thao

Nói về những dự định để phát triển doanh nghiệp trong tương lai, anh Mai Ngọc Thức cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, đem tới thị trường nhiều sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu người yêu thể thao. Đồng thời chúng tôi sẽ tăng cường tìm kiếm các đối tác và khách hàng để mở rộng hơn các chi nhánh, hệ thống bán hàng online”.

Thời trang thể thao Trường An Sport Địa chỉ: P105 TT Mỏ luyện kim, Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Website: https://www.truongansport.com/ Facebook: Mai Ngọc Thức Hotline: 0869.188.888 - 0858.666.222

Doãn Phong