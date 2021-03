Tượng gỗ Trung Kiên luôn coi trọng chọn lựa từ những chi tiết nhỏ như chọn vật liệu, thiết kế, người thợ làm nghề.

Theo nhiều chuyên gia phong thủy, đồ vật làm bằng gỗ được bày trí, thờ cúng tại nhà hay tại nơi làm việc, trong xe ô tô không chỉ sang trọng mà quan trọng hơn, đồ gỗ tượng trưng cho hành Mộc, là biểu tượng của mùa xuân, mang lại sự ấm áp và bình an cho ngôi nhà.

Không gian sống sử dụng nhiều vật liệu từ gỗ sẽ tạo ra môi trường sống thân thiện, tạo nên bầu không khí ấm cúng, thể hiện mong muốn thành viên trong gia đình sẽ luôn hòa thuận yêu thương nhau, con cháu hiếu thuận với cha mẹ ông bà, tránh xung đột cãi vã.

Đặc biệt hơn, nhiều người quan niệm bày trí đồ gỗ trong nhà còn với mục đích là giúp trấn trạch nhà cửa, giúp căn nhà tránh được những luồng khí xấu, tránh được sự quấy rối của các thế lực đen tối. Bên cạnh đó, một số khác lại mong muốn trang trí đồ gỗ hỗ trợ chuyển hóa nguồn năng lượng xấu thành tốt, hút được nhiều tài lộc và may mắn hơn, làm ăn phát đạt, buôn bán lãi cao, học hành thi cử đỗ đạt, giúp thăng quan tiến chức, mọi điều được như ý.

“Đối với những người làm ăn kinh doanh, việc bày trí hay thờ cúng tượng gỗ, các linh vật bằng gỗ tại nơi làm việc còn thể hiện ước mong làm ăn buôn bán thuận lợi, buôn may bán đắt, công việc thuận lợi, lợi nhuận cao. Thậm chí ngay cả người lái xe cũng đặt tượng gỗ trong xe để cầu may mắn, bình an, tránh được tai nạn trên đường đi”, đại diện Tượng gỗ Trung Kiên cho hay.

Năm bắt nhu cầu thị trường đồ gỗ phong thủy, Tượng gỗ Trung Kiên giới thiệu đa dạng sản phẩm từ tượng Phật, tượng Phúc Lộc Thọ, tượng Quan Công, tượng Khổng Minh, tượng Danh Nhân, tượng Thần Tài cho đến tượng linh vật, tượng Cóc ngậm tiền, bon sai, bình hoa gỗ,… Vì thế khách hàng có thể lựa chọn và bày trí sao cho phù hợp với nhu cầu, mục đích của bản thân, vừa đem lại giá trị thẩm mỹ cũng như ý nghĩa phong thủy.

Anh Kiên - chủ Tượng gỗ Trung Kiên chia sẻ: “Ngày nay, mọi người đều ứng dụng phong thủy từ việc lựa chọn nhà cửa, sắp đặt nội thất tới việc xem ngày giờ để tiến hành công việc, tất cả các công ty lớn nhỏ thường sắp lịch làm việc theo âm lịch, các cửa hàng cửa hiệu đều có ban thờ thần tài. Nhiều người còn dựa vào đó để chọn ngày tốt tổ chức tiệc cưới xin, làm móng nhà, bài trí ban thờ hợp phong thủy”.

Lệ Thanh