Tại sao sữa non lại quan trọng đối trẻ nhỏ?

Sữa non là một loại sữa đặc biệt tốt cho trẻ sơ sinh, được xem là một loại thực phẩm an toàn đối với cơ thể trẻ trong giai đoạn đầu đời. Sữa non có hàm lượng dinh dưỡng cao gấp 10 lần so với sữa chuyển tiếp và sữa trưởng thành.

Sữa non đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chất dinh dưỡng và kháng thể tự nhiên cho trẻ.

Kháng thể tự nhiên IgG từ sữa non là một trong những yếu tố hỗ trợ trẻ vượt qua “khoảng trống miễn dịch” kéo dài từ 6 - 36 tháng, thậm chí có một số trẻ giai đoạn này có thể dài đến hơn 4 - 5 tuổi. IgG là kháng thể duy nhất có thể truyền qua nhau thai đến với bé từ khi ở trong bụng mẹ. Nhưng nó chỉ tồn tại từ 3-6 tháng sau khi sinh.

Trẻ trong giai đoạn đầu đời cần được bổ sung sữa non để tăng cường dinh dưỡng và đề kháng.

Trong giai đoạn trẻ ngừng bú mẹ và bước vào thời kỳ ăn dặm, trẻ không có nguồn cung cấp các kháng thể quan trọng sẽ tạo nên “khoảng trống miễn dịch” mà hầu hết các trẻ phải đối mặt.

Các nhà khoa học cho rằng sự suy giảm sức đề kháng của trẻ trong giai đoạn này, cùng với sự gia tăng tiếp xúc môi trường bên ngoài (trẻ bắt đầu biết lẫy, bò, biết đi...) trẻ rất dễ mắc bệnh. Nếu không được chăm sóc đúng cách, bé rất dễ mắc phải tình trạng hệ miễn dịch suy giảm, hệ tiêu hóa kém hấp thu, thấp còi và kém phát triển trí tuệ.

Sữa non không chỉ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, tăng kháng thể nó còn “trợ thủ” đắc lực đối với hệ tiêu hoá của trẻ, không bị táo bón nhờ đó mà trẻ phát triển khoẻ mạnh hơn.

Bổ sung sữa non để hỗ trợ tăng cường đề kháng

Để giúp con tăng cường đề kháng hiện nhiều cha mẹ lựa chọn cách bổ sung thêm sữa non. Các sản phẩm sữa non bò giàu kháng thể IgG sẽ giúp tăng cường sức đề khàng cho trẻ. Hiện trên thị trường có sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Goldilac Grow với thành phần sữa non và tổ yến, hỗ trợ bổ sung IgG cho trẻ.

Bổ sung Goldilac Grow cho trẻ để tăng cường đề kháng cho trẻ

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Goldilac Grow là sản phẩm của Công ty F2B - công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khoẻ. Theo đại diện F2B, Goldilac Grow hàm lượng cao các kháng thể tự nhiên giúp bé tăng cường sức đề kháng, đồng thời kết hợp cùng yến sào giàu dinh dưỡng Khánh Hòa tạo nên hệ miễn dịch khỏe mạnh cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Đây là một trong số ít những công ty tại Việt Nam đưa dòng sữa non chứa kháng thể IgG tự nhiên trong sữa non bằng công nghệ đông khô, bảo tồn được IgG dạng còn hoạt tính và được nhập khẩu, giúp bảo tồn hoạt tính của IgG vào Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Goldilac Grow. Sản phẩm này giúp trẻ vừa được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, vừa tăng cường sức đề kháng.

Theo công bố từ nhà sản xuất, hàm lượng IgG có trong Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Goldilac Grow lớn hơn rất nhiều sữa mẹ. Vì vậy, bên cạnh việc cho bé bú mẹ, các mẹ có thể sử dụng thêm để tạo nên “tường thành” đề kháng vững chắc cho con.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

