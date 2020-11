Trong 5 năm trở lại đây, Vietcombank đã nổi lên như một hiện tượng của ngành Ngân hàng với quy mô kinh doanh tăng trưởng cao, chất lượng và hiệu quả, bình quân hàng năm tăng trưởng 20%, tổng tài sản đến nay đạt trên 1 triệu tỷ đồng, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt nhất tại Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, đặc biệt là hiệu quả kinh doanh cao nhất trong các TCTD tại Việt Nam. Năm 2019, Vietcombank đã đạt lợi nhuận trên 23 nghìn tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) và lọt vào Top 200 tập đoàn tài chính ngân hàng có lợi nhuận cao nhất toàn cầu. Bên cạnh thành công trong kinh doanh, Vietcombank còn được biết đến là ngân hàng rất tích cực trong các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, Vietcombank đã dành gần 1.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục nhất là tại những vùng khó khăn. Đối với tỉnh Nghệ An, trong 5 năm qua, hệ thống Vietcombank cũng đã dành 132 tỷ đồng cho các hoạt động ASXH trên địa bàn.