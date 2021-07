Vừa qua, World Economic Magazine đã trao giải thưởng “Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất năm 2021 - Best Trade Finance Bank Vietnam 2021” cho VietinBank.

Giải thưởng được trao tặng cho VietinBank là sự công nhận của World Economic Magazine và các chuyên gia tài chính quốc tế đối với việc nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua những đột phá về công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ (SPDV) của VietinBank; đặc biệt trong việc thúc đẩy các SPDV tài trợ thương mại.

Những sản phẩm công nghệ số ưu việt

VietinBank luôn là ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng công nghệ ngân hàng số, triển khai nhiều cải tiến công nghệ cao vào các SPDV nhằm mang tới những giải pháp tài chính tối ưu cùng trải nghiệm hoàn hảo tới khách hàng.

Trong năm 2020, VietinBank là một trong số những ngân hàng đầu tiên phát hành thành công thư tín dụng (L/C) bằng công nghệ Blockchain tại Việt Nam. Đây là bước đột phá của VietinBank trong việc triển khai, áp dụng công tác số hóa vào các hoạt động - trong đó có số hóa SPDV dành cho khách hàng doanh nghiệp. Điều này không chỉ cho thấy VietinBank là ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ số hóa vào các SPDV; mà còn là sự khẳng định nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng để phục vụ tối đa nhu cầu của các khách hàng.

Từ sự thấu hiểu nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, VietinBank đã đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. VietinBank đã triển khai thành công sản phẩm “Chuyển tiền theo điện SWIFT MT 101” dành cho khách hàng tổ chức. Với nhiều tiện ích vượt trội, sản phẩm được triển khai trên nền tảng SWIFT. Sản phẩm này đã trở thành công cụ hỗ trợ ưu việt, đáp ứng nhu cầu quản lý vốn toàn cầu cho các tập đoàn đa quốc gia, bảo mật và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Doanh số tài trợ thương mại tăng trưởng vượt bậc

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động tài trợ thương mại của VietinBank ghi nhận những kết quả nổi bật so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Phí dịch vụ tài trợ thương mại của VietinBank đã tăng 27% so với cùng kỳ 2020. Các sản phẩm chiến lược của VietinBank cũng phát huy tối đa hiệu quả và tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021 như: Sản phẩm “Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay (UPAS L/C)”: có tốc độ tăng trưởng cao so với năm 2020 về doanh số, số món và phí thu được (theo đó: phí tăng hơn 200%, doanh số tăng hơn 36%, số món tăng hơn 42%). Sản phẩm mới chính thức triển khai sau 06 tháng là “Chuyển tiền theo điện SWIFT MT101” cũng đạt doanh số trên 12 nghìn tỷ đồng.

Giải thưởng “Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất năm 2021 - Best Trade Finance Bank Vietnam 2021” của World Economic Magazine trao tặng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của VietinBank trong hành trình nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua những SPDV, giải pháp tài chính ưu việt. Trong thời gian tới, VietinBank cam kết sẽ tiếp tục đa dạng hóa SPDV, nâng cao chất lượng dịch vụ; từ đó cung cấp những giải pháp tài chính phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tuệ Lâm