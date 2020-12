VinBus là thương hiệu vận tải mới của Tập đoàn Vingroup, được thành lập năm 2019. VinBus vận hành theo mô hình phi lợi nhuận, mục tiêu lớn nhất là nhằm góp phần xây dựng nền giao thông công cộng văn minh, hiện đại, giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn cho các đô thị lớn của Việt Nam. VinBus sẽ sử dụng 100% xe buýt điện do VinFast sản xuất, mang tới sự an toàn cho hành khách, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt. Advantech Việt Nam Technology (https://www.advantech.com.vn/) là thành viên của Tập đoàn Advantech được thành lập năm 1983 và là nhà sản xuất máy tính công nghiệp hàng đầu thế giới. Với sứ mệnh chiến lược là "kiến tạo một hành tinh thông minh", Advantech đã và đang thúc đẩy đưa các sản phẩm, giải pháp trên nền tảng IoT cho các ứng dụng trong thành phố thông minh (smart city), giao thông thông minh (intelligent transportation system - ITS), nhà máy thông minh (smart factory), quản lý lưới điện thông minh (smart grid), nông nghiệp thông minh (smart agriculture)… tại thị trường Việt Nam.