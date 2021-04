Sau khi khẳng định vị thế trên thị trường sữa bột, VitaDairy tiếp tục “lấn sân” phân khúc sữa tươi, với việc sở hữu trang trại bò sữa tại bang Tasmania (Úc) và ra mắt sản phẩm sữa non tươi tại thị trường Việt Nam.

Đầu năm 2021, VitaDairy công bố sở hữu trang trại bò sữa tại bang Tasmania (Úc) và cho ra mắt sản phẩm sữa non tươi tại thị trường Việt Nam. Cùng với việc đầu tư trang trại quy mô, VitaDairy còn chú trọng vào việc phát triển công nghệ thu hoạch sữa non 24h, nhằm đảm bảo mang những giọt sữa non tươi quý giá về Việt Nam.

Bước đi chiến lược của VitaDairy

Theo Euromonitor, thị trường sữa Việt Nam (bao gồm sữa uống, sữa bột trẻ em, sữa chua ăn và sữa chua uống, phô mai, bơ và các sản phẩm từ sữa khác) ước đạt 135.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2020, tăng 8,3% so với năm 2019 và hiện đang là thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt, là “miếng bánh” thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước và FDI.

VitaDairy hiện đang giữ vị trí thứ 2 ngành sữa bột nội địa và trong thời gian qua đang có xu hướng chiếm lĩnh với nhiều mặt trận. Điều đáng kể, đây là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam thành công với thương vụ hàng trăm triệu đô để sở hữu nguồn nguyên liệu sữa non từ ColosIgG24h (Mỹ).

Với lợi thế này, VitaDairy là doanh nghiệp duy nhất tính tới thời điểm hiện tại ứng dụng sữa non ColosIgG24h vào các sản phẩm sữa công thức, đây chính là một trong những thành tựu được nhiều chuyên gia trên thế giới đánh giá cao.

Đối với thị trường sữa, thực tế cho thấy sữa tươi vẫn đang là phân khúc “hái ra tiền”. Phân khúc này đang được thống lĩnh bởi các tập đoàn đa quốc gia và những công ty lớn và để “chen chân”, thành công với sữa tươi thì “nắm bắt và đi theo” là chưa đủ, VitaDairy cần sự khác biệt.

VitaDairy ra mắt sản phẩm sữa non tươi - Colos Fresh Milk

Với việc sở hữu trang trại tại Tasmania, Úc và ra mắt sản phẩm sữa non tươi, VitaDairy đã đánh dấu bước “lấn sân” sang phân khúc sữa tươi với hướng đi riêng biệt.

Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược của VitaDairy bởi tính riêng thị trường sữa tươi, sữa non tươi VitaDairy Colos Fresh Milk với nguồn sữa non tươi quý giá, được nhập nguyên hộp từ Australia là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường Việt Nam.

Giọt tinh túy đến từ vùng đất tinh khiết

Là hòn đảo lớn thứ 26 trên thế giới, nằm cách 240km về phía cực Nam của Australia, Tasmania có lợi thế vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu ôn hòa mát mẻ với 4 mùa riêng biệt, có hệ thực vật và điều kiện sinh thái tốt. Các yếu tố này tạo điều kiện sống lý tưởng cho động thực vật.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Colorado (Mỹ), Tasmania là một trong những khu vực hiếm hoi của thế giới thoát khỏi được những ảnh hưởng từ các hoạt động của con người. Tại đây, các tầng mây thấp hoàn toàn không chứa các sol khí (aerosol) - tác nhân gây ô nhiễm sinh ra từ hoạt động sản xuất như đốt nhiên liệu hóa thạch, dùng thuốc trừ sâu…

Các kết quả đánh giá chất lượng không khí của IQAir cho thấy ô nhiễm không khí gần như bằng 0 và chỉ số chất lượng môi trường luôn ở mức 5 - 8.

Tasmania được mệnh danh là “trái tim” của hành tinh

Tại nơi được mệnh danh là “trái tim” của hành tinh, trang trại bò được thừa hưởng nền thổ nhưỡng màu mỡ bậc nhất thế giới, với đồng cỏ xanh mướt trải dài, nguồn thức ăn dồi dào, nguồn nước trong lành và tinh khiết, bò được chăn thả tự nhiên với mật độ chỉ 2 con/ha. Vì thế, đàn bò được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vì điều kiện sống lý tưởng, không áp lực và nguồn thức ăn đầy dinh dưỡng.

“Với quan điểm sạch là phải sạch từ không khí, đất, nước, những giọt sữa tinh khiết nhất phải đến từ vùng đất tinh khiết nhất, chúng tôi đã đầu tư sở hữu trang trại bò sữa tại bang Tasmania của nước Úc. Đồng thời phát triển công nghệ thu hoạch sữa non 24h.”, bà Nguyễn Thị Hà, Tổng giám đốc VitaDairy chia sẻ.

Song song với việc sở hữu đàn bò đạt các chỉ số chuẩn quốc tế về bò sữa, trang trại VitaDairy đảm bảo cho bò có môi trường sống thoải mái nhất, không áp lực và được nuôi theo hình thức chăn thả tự nhiên. Theo các chuyên gia, đây chính là yếu tố quan trọng giúp cho sản lượng và chất lượng sữa luôn đạt các chỉ số tốt, những dòng sữa giàu dinh dưỡng giữ được hương vị thơm mát, nguyên bản từ tự nhiên.

Cùng con giống, nhưng sữa được cung cấp từ đàn bò gặm cỏ tự do trên những cánh đồng mênh mông như Tasmania cho chất lượng tốt hơn. Đây là lý do VitaDairy chọn Tasmania làm nơi phát triển trang trại và đàn bò của mình.

Theo đại diện VitaDairy, nhờ chế độ ăn cỏ tươi, sữa non tươi của VitaDairy được thu hoạch và sản xuất ngay tại vùng Tasmania, giúp cho hương vị thơm ngon, tự nhiên, tươi mới.

Trang trại được đầu tư kỹ lưỡng, ứng dụng công nghệ tân tiến hiện đại, sữa non tươi được kỳ vọng là giải pháp đáp ứng được các tiêu chí của cha mẹ, VitaDairy mong muốn dòng sản phẩm này sẽ mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng và dần chiếm lĩnh được thị trường.

Doãn Phong