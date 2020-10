Ngày 11/10 tại Hà Nội, Công ty CP đào tạo và Thương mại GBN Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm tiêu dùng Bio Nine, ứng dụng công nghệ sinh học Bio Nine, thân thiện môi trường, hướng đến sự an toàn cho người sử dụng.