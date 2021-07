Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, J&T Express đã có những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo vận hành lưu thông chuỗi cung ứng hàng hóa, cũng như an toàn cho cả khách hàng lẫn nhân viên shipper trong mùa dịch.

Đảm bảo an toàn cho cả người giao và người nhận

Anh Nguyễn Văn Hòa, một shipper lâu năm của J&T Express chia sẻ: “3 tháng vừa qua kể từ khi dịch bùng phát, lượng đơn hàng gia tăng. Chúng tôi luôn cảm thấy yên tâm với những hoạt động phòng chống dịch hiệu quả từ phía công ty”.

Khách hàng và nhân viên yên tâm với dịch vụ của J&T Express

Ngay từ khi làn sóng dịch Covid-19 thứ nhất bùng phát tại Việt Nam, J&T Express đã sớm triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa. Điển hình là việc gắn “Thẻ Bưu kiện an tâm” kèm thông báo về tình hình sức khỏe, thân nhiệt của shipper trên từng bưu phẩm khi giao hàng.

Dòng chữ “Kính chào quý khách. Mỗi ngày chúng tôi đều được kiểm tra thân nhiệt, xịt khử trùng và luôn đeo khẩu trang khi giao/nhận hàng. Xin quý khách hãy an tâm sử dụng dịch vụ” được in trên tấm “Thẻ Bưu kiện an tâm” này không chỉ giúp khách hàng yên tâm mà còn giúp shipper tự tin hơn khi giao tiếp với khách.

Bên cạnh đó, J&T Express nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ cho toàn bộ nhân viên đang làm việc tại hơn 1.900 bưu cục tại 63 tỉnh thành cả nước. Nơi làm việc của nhân viên, kho hàng và kiện hàng đều được khử trùng để đảm bảo phòng dịch.

Theo đại diện J&T Express, toàn bộ nhân viên được tiến hành đo thân nhiệt 2 lần/ngày; được yêu cầu thường xuyên rửa tay thật sạch bằng xà phòng, nước rửa tay hoặc dung dịch có cồn; luôn đeo khẩu trang khi làm việc và tiếp xúc với khách hàng; luôn chuẩn bị khẩu trang và bao tay y tế trong quá trình khai thác, đóng gói hàng hóa nhằm đảo bảo an toàn vệ sinh tới tận tay người nhận…

J&T Express chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ cho toàn bộ nhân viên

Vận hành an toàn, hiệu quả giữa mùa dịch

Nhờ các biện pháp bảo vệ kịp thời cho người lao động, J&T Express vẫn duy trì được sự ổn định nhân sự, không bị đứt gãy chuỗi giao nhận ngay cả khi số lượng đơn hàng tăng cao. Bên cạnh đó, trong công tác vận hành, J&T Express luôn linh hoạt, ứng biến hợp lý theo từng thời điểm.

Theo đại diện J&T Express, trong các đợt cao điểm, công ty chủ động tăng cường các tuyến nhánh, bố trí thêm nhân sự chuyên trách để kiểm tra vấn đề vận hành cũng như đảm bảo nhân viên tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Các bưu cục và nhân viên tuyến đầu luôn trong tình trạng sẵn sàng để phối hợp và hỗ trợ nhau, thực hiện tốt công việc trong bối cảnh dịch bệnh.

Với những nỗ lực để đảm bảo hoạt động kinh doanh, J&T Express đã đạt được kết quả ngoài mong đợi.

“3 tháng vừa qua, số lượng đơn hàng của chúng tôi tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 23% so với trước khi có dịch bệnh. Điều đáng mừng là giữa lúc căng thẳng dịch bệnh, tỉ lệ giao hàng thành công và thời gian giao trung bình vẫn đạt ở mức cao”, ông Phan Bình - Giám đốc Thương Hiệu của J&T Express Việt Nam chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, J&T Express còn triển khai nhiều hình thức hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Mới đây, J&T Express đã trao 25.000 khẩu trang y tế và 500 bộ đồ bảo hộ cho UBND thành phố Bắc Ninh. Ngày 6/6/2021, J&T Express ưu tiên sắp xếp 3 xe tải chở hàng loại lớn để vận chuyển gấp 30 máy thở Eliciae MV20 ngay trong đêm, hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển từ TP.HCM đến Bắc Ninh để kịp thời phục vụ nhu cầu thiết yếu của bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ngoài ra, hàng tấn vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang đã được các chi nhánh J&T Hà Nội, Thái Nguyên thu mua, tiêu thụ để ủng hộ người nông dân…

Nhân viên của J&T Express đã hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ hàng tấn vải thiều cho tâm dịch Bắc Giang trung tuần tháng 6

Nhật Huy