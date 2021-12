Sau một đêm mưa tầm tã tại vùng biên viễn thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, bà Vương Thị Mỵ (xã Đa Thông) tỉnh dậy trong căn nhà khô ráo, không còn cảnh “chạy mưa” dưới nóc nhà dột nát.

Được biết đến là huyện vùng biên của tỉnh Cao Bằng, huyện Hà Quảng nhiều năm trước điều kiện nhân dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, tổ ấm của bà con dân bản tại đây vẫn còn nhiều gia đình sống trong cảnh dột nát, tạm bợ.

Nhận thấy bà con cần một nơi “an cư” để “lạc nghiệp, bắt đầu từ cuối năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sau khi có chuyến công tác tại một số xã vùng cao của huyện Hà Quảng đã đề ra chủ trương xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo huyện Hà Quảng.

Dưới sự chỉ đạo, kêu gọi của Bộ trưởng Tô Lâm, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an và chính quyền thành phố Hà Nội trao tặng 35 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gần 900 hộ nghèo ở huyện Hà Quảng. Từ tấm lòng của Bộ Công an và các nhà hảo tâm, hàng trăm hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ.

Là hộ nghèo thuộc xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, bà Vương Thị Mỵ chật vật nuôi các con khi người chồng không may qua đời từ rất trẻ. Cả nhà bà Mỵ chỉ trông vào nương ngô, vạt sắn. Cuộc sống cơ cực, chỉ mong mỗi ngày đủ ăn ba bữa nên một ngôi nhà khang trang với bà Mỵ vẫn là một niềm mơ ước.

Từ chủ trương xây nhà, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo do Bộ Công an hỗ trợ, niềm mơ ước về một tổ ấm của gia đình bà Mỵ nay trở thành hiện thực. Hơn nửa năm sống trong ngôi nhà mới, bà vẫn còn nguyên cảm xúc xúc động khi mỗi sáng thức dậy trong chính mái ấm sờ được, nắm được. Niềm tin từ ngôi nhà mới như tiếp động lực cho bà lao động sản xuất, tăng thu nhập và nuôi các con ăn học, khôn lớn và lan tỏa những hành động tích cực cho cộng đồng.

Một ngôi nhà được Bộ Công an hỗ trợ xây mới ở xóm Nặm Đông, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Bà Mỵ là một trong số 900 hộ gia đình nhận được hỗ trợ từ Bộ Công an trong chương trình tặng nhà cho các hộ nghèo tại huyện Hà Quảng. Những nóc nhà vững chãi ở vùng biên như những cột mốc chủ quyền biên giới giúp tình hình an sinh tại vùng biên được gia cố.

Theo Thượng tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, ngay từ khi đề án về xóa nhà tạm được Bộ Công an phát động, Ban Giám đốc Công an tỉnh xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Với khoảng thời gian rất ngắn nhưng Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các đơn vị xây mới, sửa chữa cho hơn 900 hộ dân. Thành tích này được Bộ Công an ghi nhận đối với Công an Cao Bằng.

Để thực hiện đề án trên, Công an tỉnh đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sỹ đóng góp gần 2.000 ngày công, hoàn thành gần 900 nhà cho. Trong đó, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh huy động các nguồn vốn trong nhân dân làm vượt mức 184 nhà.

Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng Sầm Minh Hồ, thành công từ việc xóa nhà tạm tại huyện Hà Quảng đã làm tiền đề để UBND tỉnh tiếp tục thực hiện mở rộng đề án tại các huyện vùng biên khác. Theo đó, tỉnh Cao Bằng giao Công an tỉnh trực tiếp chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác để thực hiện đề án cấp hơn 5.000 căn nhà khác.

“Những nóc nhà vững chãi được dựng lên ở các huyện vùng biên đã tạo cho nhân dân sự tin yêu vào chính quyền và đặc biệt là lực lượng công an, tạo được thế trận lòng dân vững chắc”, Thượng tá Sầm Minh Hồ nhấn mạnh.

Đoàn Bổng