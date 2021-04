Các cử tri biểu quyết nhất trí 100% giới thiệu Đại tá Nguyễn Sỹ Quang ứng cử ĐBQH khóa XV và bà Lê Thị Kim Hồng ứng cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, các nghị quyết, hướng dẫn của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tối 8/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5, Quận 11 phối hợp với UBND Phường 5 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an TPHCM, được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV; và bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ứng viên, đại diện lãnh đạo đơn vị, các đại biểu cùng đông đảo cử tri dự hội nghị



Dự hội nghị có bà Bùi Thị Ngọc Hà - Trưởng phòng Tổ chức đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; bà Phan Thị Phương Thảo - Chuyên viên Ban phong trào Ủy ban MTTQ TP, đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Quận 11, lãnh đạo Phường 5, Quận 11.

Về phía cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử có Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP; ông Phạm Hưng Quốc Bảo, Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Phú.

Đặc biệt, đến dự hội nghị có 150 đại biểu cử tri thuộc Khu phố 6, Phường 5, Quận 11.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã báo cáo danh sách cử tri; giới thiệu danh sách người ứng cử; thông báo tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND TP. Thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc CATP, ứng cử ĐBQH khóa XV và bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Quận Tân Phú, ứng cử HĐND TP.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại hội nghị



Trong phần thảo luận, các ý kiến của đại biểu, cử tri đều tập trung nhấn mạnh, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang có phẩm chất đạo đức tốt, luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của ngành Công an cũng như của địa phương.

Trong sinh hoạt tại nơi cư trú, đồng chí Quang thường xuyên liên hệ chặt chẽ và tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là các chương trình thiện nguyện. Đồng chí có lối sống giản dị, khiêm tốn và tác phong gần gũi quần chúng...

Bà Lê Thị Kim Hồng phát biểu

Đại diện Công an TPHCM - đơn vị giới thiệu Đại tá Nguyễn Sỹ Quang ứng cử ĐBQH, Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu: Đồng chí Đại tá Nguyễn Sỹ Quang là cán bộ cao cấp của ngành Công an, là sĩ quan ưu tú được đào tạo bài bản, chính quy, trưởng thành từ cơ sở và đã qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy ở nhiều đơn vị, nhiều cấp, đã cùng Ban giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an các địa phương thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần đảm bảo ANTT, cuộc sống bình yên cho người dân TP. Tất cả các ý kiến tại hội nghị giới thiệu của CATP đều thống nhất cao, khẳng định Đại tá Nguyễn Sỹ Quang có đầy đủ các điều kiện về đức và tài để ứng cử ĐBQH khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của các đại biểu, cử tri. Đồng thời hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV.

Trong thời gian tới, trên cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả vai trò, chức trách của mình, cùng với Đảng ủy – Ban giám đốc CATP hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi cư trú, nơi công tác để đem tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến được nghị trường Quốc hội.

Kết thúc hội nghị, các cử tri tham dự đã biểu quyết nhất trí 100% giới thiệu Đại tá Nguyễn Sỹ Quang ứng cử ĐBQH khóa XV và bà Lê Thị Kim Hồng ứng cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử ĐBQH 100% cử tri phường 15, quận 10, TP.HCM biểu quyết nhất trí giới thiệu nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ứng cử ĐBQH khóa XV.

Theo Công an TP.HCM