Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên tối 21/6 cho biết, đã tạm giữ nghi phạm Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An) liên quan đến cái chết của em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi).