Ngày 8/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 11 người lợi dụng đêm tối, trời mưa nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, tối qua, lực lượng Đồn Biên phòng Phú Hội phối hợp với Công an xã tuần tra, kiểm soát lưu động trên tỉnh lộ 957, đoạn qua ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội (huyện An Phú), phát hiện ô tô 7 chỗ, đang chạy từ hướng xã Nhơn Hội về thị trấn An Phú có biểu hiện nghi vấn.

Những người nhập trái phép bị Đồn Biên phòng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Chiến Khu

Lúc này, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 6 người mang theo tư trang có biểu hiện nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác đã đưa người, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Phú Hội để xác minh, làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng, những người nói trên khai nhận nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Lực lượng Biên phòng Phú Hội lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu/người và bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Tối cùng ngày, Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với cùng lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú.

Khi đến khu vực chợ Đồng Ky, tổ công tác phát hiện 5 người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam nên mời về làm việc.

Cô gái (ngồi giữa) nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Phú Hội bắt giữ. Ảnh: Chiến Khu

Tại cơ quan chức năng, 4 người thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Một người chưa chịu thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Phú Hữu đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối 4 triệu đồng/người.

Bàn giao 3 đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Đối với người chưa chịu thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Bạn đọc có khúc mắc, bày tỏ quan điểm hay cần truyền thông tham gia giải quyết các vấn đề cá nhân, cộng đồng...hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ email banxahoi@vietnamnet.vn . Mọi thắc mắc, kiến nghị, đề xuất đều được xem xét hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Trân trọng!



Người đàn ông tự cầm dao đâm mình giữa phố Người đàn ông có hành động kỳ lạ khi tự cầm dao đâm mình. Nhiều người chứng kiến khiếp đảm không dám can thiệp.

T.Chí