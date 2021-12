Bộ GTVT và tỉnh An Giang thống nhất dự kiến ngày 10/1/2022 sẽ khởi công dự án đường tránh TP Long Xuyên 2.100 tỷ đồng.

Thông tin trên được ông Trần Văn Thi- Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT) cho biết hôm nay (28/12).

BQL dự án Mỹ Thuận là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên (gọi tắt tuyến tránh Long Xuyên).

Ông Thi cho biết, đến nay Bộ GTVT và tỉnh An Giang đã ‘chốt’ thời gian khởi công toàn dự án vào ngày 10/1 tới. Dự án này đi qua địa phận tỉnh An Giang và TP Cần Thơ với chiều dài tuyến xây dựng mới là 15,3km và đoạn nâng cấp cải tạo Quốc lộ 80 với chiều dài khoảng 2km.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng với nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án được chia thành 3 gói thầu xây lắp là CW4A, CW4B và CW4C.

Sơ đồ tuyến dự án đường tránh TP Long Xuyên 2.100 tỷ đồng.

Ông Thi cho biết, sáng nay đơn vị vừa ký kết hợp đồng cho nhà thầu Gói thầu CW4C xây dựng đoạn tuyến Km17+500 ÷ Km23+561,22 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Long Xuyên với giá trị hợp đồng hơn 413 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng trong 23 tháng.

Lãnh đạo BQL dự án Mỹ Thuận cho biết, việc đầu tư xây dựng dự án nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông đường bộ thông suốt, liên tục trên Quốc lộ 91 đoạn qua TP Long Xuyên, từng bước kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khu vực ĐBSCL, đặc biệt rút ngắn thời gian từ TP Châu Đốc về cầu Vàm Cống và giảm kẹt xe trong nội thị của TP Long Xuyên.

Dự án này còn phát huy hiệu quả của các dự án đã và đang được triển khai thực hiện như cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã được đầu tư.

Long An làm đường 2.500 tỷ đồng kết nối TP.HCM và các tỉnh Đông - Tây Nam Bộ

UBND tỉnh Long An vừa khởi công dự án đường tỉnh (ĐT) 823D, trục kết nối TP.HCM - Long An và các tỉnh Đông - Tây Nam Bộ.

Dự án có điểm đầu tại Km0+000 giáp ranh tỉnh Long An và huyện Bình Chánh, TP.HCM, điểm cuối Km14+274 tại nút giao Hậu Nghĩa với Quốc lộ.N2 (đường Vành đai 4), đường Hồ Chí Minh và ĐT.825 thuôc huyện Đức Hòa (Long An).

Tuyến đường có tổng chiều dài trên 14 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, với vận tốc 80km/h, mặt đường rộng 25m, 6 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, trong đó, trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tuấn Kiệt