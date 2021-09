Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Kiên Giang vừa mời làm việc để giáo dục, răn đe hai người chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch.

Công an tỉnh Kiên Giang, ngày 2/9, cho biết, Phòng An ninh đối nội đã phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp mời làm việc để giáo dục, răn đe hai người đàn ông có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, ông V.Đ.T (63 tuổi, ở xã Thạnh Đông A) đã lập nhiều tài khoản để tham gia một nhóm trên Facebook. Trong đó, ông T. cùng với các thành viên trong nhóm này thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông T. tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Vũ

Trường hợp thứ hai, P.V.N (30 tuổi, ở xã Thạnh Đông) dùng Facebook cá nhân đăng tải, bình luận, chia sẻ nhiều bài viết từ các trang web phản động với nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch của Đảng và Nhà nước, gây dư luận bức xúc trên không gian mạng, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an làm việc với anh N. Ảnh: Anh Vũ

Công an tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu T. và N. xóa những chia sẻ bài viết này khỏi trang cá nhân.

Đồng thời tuyên truyền, giải thích để 2 người này nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời viết cam kết không chia sẻ những nội dung sai sự thật về dịch Covid-19 trên các trang mạng xã hội.

Ông T. và N. đã thừa nhận hành vi vi phạm, hứa không tái phạm.

Thiện Chí