Hai người phụ nữ chở theo 2 con không tìm được nơi tá túc khi chạy xe về quê, được lực lượng Công an An Giang giúp đỡ. Còn CSGT ở Cần Thơ giúp đỡ 1 gia đình chở con đi cấp cứu nhưng xe hết xăng.

Sáng 29/7, Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, lực lượng của đơn vị vừa giúp đỡ 2 người phụ nữ, 2 trẻ em vừa hoàn thành cách ly tập trung chạy xe máy về quê. Giữa đêm tối, phà ngưng chạy, họ không tìm được chỗ tá túc.

Hai người phụ nữ và 2 trẻ em lỡ đường được công an giúp đỡ. Ảnh: Nghiêm Túc

Trước đó, vào khoảng 19h20 tối 28/7, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Phú Tân tuần tra kiểm soát đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, người dân không ra đường sau 18h.

Khi đến ngã tư bến xe Phú Tân, Công an phát hiện hiện 2 người phụ nữ và 2 trẻ em đi xe máy nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, 4 người này cho biết, vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện Chợ Mới, đang trên đường đi về quê ở huyện Châu Phú. Khi đến phà Năng Gù thì đã hơn 18h nên phà ngưng hoạt động.

Sau đó, họ đành quay lại thị trấn Phú Mỹ để tìm nơi tá túc qua đêm nhưng không tìm được chỗ, trong lúc đang di chuyển thì lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Phú Tân dẫn đường cho 4 người đến bến phà Năng Gù để về nhà. Ảnh: Nghiêm Túc

Công an thấy 4 người nói trên đều có lai lịch rõ ràng và đã xuất trình được giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung nên báo cáo, tham mưu lãnh đạo Công an huyện đề xuất quản lý bến phà Năng Gù giúp đỡ.

Đồng thời, tổ công tác dẫn đường cho 4 người đến bến Năng Gù xuống phà qua huyện Châu Phú để về nhà an toàn.

Cảnh sát giao thông Cần Thơ mua xăng giúp dân

Khoảng 23h ngày 24/7, tổ tuần tra của Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) do Đại úy Trần Huy Hoàng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận làm tổ trưởng, tuần tra trên các tuyến đường.

Khi tuần tra trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn trước trường THCS Lê Lợi, phường Phước Thới, Đại úy Hoàng phát hiện người đàn ông dắt xe máy, phía sau có người phụ nữ đi bộ bồng một em bé.

Đại úy Trần Huy Hoàng cùng đồng đội mua xăng cho người dân giữa đêm khuya. Ảnh: Công an Cần Thơ

Đại úy Hoàng đến hỏi thăm thì biết cháu bé bị sốt cao, gia đình đang đưa đi cấp cứu thì xe hết xăng.

Nghe xong chuyện, Đại úy Hoàng đã cử một thành viên trong tổ công tác chạy đi mua xăng về tặng cho gia đình để đưa bé đi khám bệnh.

Đồng thời, Đại úy Hoàng cũng nhắc nhở gia đình chú ý chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

