Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 12 người trong vụ 2 nhóm thanh niên chia phe, mang hung khí hỗn chiến trong đêm, gây náo loạn ở Đắk Lắk

Thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sáng nay (30/6) cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 12người trong vụ hỗn chiến vào đêm 28/6 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến bị bắt giữ

12 người bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thế Huy (23 tuổi), Đào Bá Phúc (16 tuổi), Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Phạm Văn Tuấn (25 tuổi), Hoàng Công Sơn (31 tuổi, cùng trú phường Tự An), Lê Long An (26 tuổi, trú phường Thống Nhất), Vũ Thanh Mẫn (32 tuổi), Trần Gia Huy (19 tuổi, cùng trú phường Tân Tiến), Nguyễn Văn Tý (24 tuổi, trú xã Hòa Khánh), Nguyễn Hữu An (19 tuổi), Trần Ngọc Thiên Phong (33 tuổi, cùng trú phường Thành Nhất) và Phan Thanh Tài (24 tuổi, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), đều ở nhóm của Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột).

Hung khí các đối tượng sử dụng để đánh nhau

Thông tin điều tra bước đầu, do có mẫu thuẫn từ trước với Thái Phi Trung (29 tuổi, ở số nhà 40 Ama Sa, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) nên khoảng 18h30 ngày 28/6, Nguyễn Đoàn Tú Khoa đã lôi kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến trước nhà Trung để đánh nhau.

Tại đây, Trung cũng tập hợp khoảng 20 đối tượng sử dụng dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng để tham gia đánh trả. Quá trình đánh nhau làm 2 người trong nhóm Khoa bị thương tích nhẹ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Công an TP, Phòng CSHS và Phòng CSCĐ nhanh chóng đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng tham gia hỗn chiến

Tại hiện trường, lượng công an đã thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây rựa, 1 con dao, 7 chai thủy tinh có chứa xăng...

Nhiều người bị bắt giữ trong đêm. Sau kiểm tra ma túy, có 4 trường hợp dương tính.

Theo cơ quan điều tra, hiện 2 đối tượng cầm đầu của 2 băng nhóm cùng nhiều đối tượng tham gia hỗn chiến đã bỏ trốn.

Trùng Dương