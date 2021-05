Sau nhiều ngày không có ca bệnh mới, Bình Dương vừa ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS - CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng, liên quan đến ổ dịch tại TP.HCM.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương sáng nay (31/5) cho biết, tối 30/5, Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm phát hiện Bình Dương có 3 ca dương tính với SARS - CoV-2.

Khu vực phong tỏa tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An

Đây là 3 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở Bình Dương trong đợt bùng phát dịch bệnh này, đều liên quan đến ổ dịch ở TP.HCM.

Theo đó, 3 ca mắc Covid-19 gồm mẹ, chị gái và em trai của 2 nữ sinh viên mắc Covid-19 (BN7067, BN7068) có địa chỉ tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An.

Ngoài ra, trong tối 30/5, CDC TP.HCM cũng thông tin về một ca mắc Covid-19 tại TP.HCM (BN7059) làm việc ở Công ty TNHH CJ VINA Chi nhánh Bình Dương (số 12, đường số 17, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Một tuyến đường trong KDC Hiệp Thành 3 (TP Thủ Dầu Một) bị phong tỏa

Ngay trong đêm 30/5, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành phong tỏa hàng loạt địa điểm liên quan đến các ca mắc Covid-19 trên tại TP Thuận An và TP Thủ Dầu Một như Chợ Bình Chuẩn, Công ty cấp thoát nước Thuận An, khu phố Bình Quới B, nhà hàng DA Huma (Siêu thị Aeon Bình Dương, phường Thuận Giao, TP Thuận An), Công ty TNHH CJ VINA chi nhánh Bình Dương (Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Khu vực phong tỏa tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Bên cạnh đó, cơ quan y tế cũng đã thực hiện các biện pháp khử khuẩn, điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh.

Tính đến sáng 31/5, có 8 trường hợp F1 là người nhà của 2 nữ sinh mắc bệnh ở TP Thuận An đã được đưa đi cách ly tập trung, hàng chục người khác là F2, F3 đang được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Xuân An