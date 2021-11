4 cán bộ công tác tại một số đơn vị của Công an tỉnh Quảng Trị vừa bị tước quân tịch, khởi tố vì tham gia đánh bạc.

Chiều 29/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên.

Trong số 4 người bị khởi tố có 1 người đang công tác tại Phòng CSGT; 1 người đang làm Trưởng công an xã ở huyện Gio Linh; 1 người đang công tác tại Công an TP Đông Hà và 1 người công tác tại Trại tạm giam công an tỉnh.

Được biết, quá trình điều tra đường dây đánh bạc trên địa bàn, Công an Quảng Trị xác định 4 cán bộ nêu trên có tham gia đánh bạc tại một đường dây lô đề.

Trước khi bị khởi tố, tước quân tịch, 4 cán bộ này từng xin ra khỏi ngành nhưng không được chấp nhận.

