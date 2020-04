Mưa đá kèm theo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 5 người chết, 1 người mất tích và 25 người bị thương.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong các ngày 22-24/4.

Mưa đá kèm theo lũ quét, sạt lở đất đã khiến 5 người chết. Cụ thể, tại Lai Châu có 2 người chết do mưa lớn làm sập nhà, bị lũ cuốn trôi; Hà Giang có 1 người chết do cây đổ, đè vào người; Sơn La có 1 người chết do đá lăn vào nhà đổ tường; Yên Bái có 1 người chết do sét đánh. Ngoài ra, còn có 1 người mất tích tại Lai Châu do bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ khiến 2 người chết và 1 người mất tích tại Lai Châu

Mưa lớn, lốc sét làm 25 người bị thương; khiến 10.330 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Về thiết hại nông nghiệp, ước tính có 919 ha lúa bị đổ gãy; 2.710 ha hoa màu bị đổ, dập nát; 652 ha cây ăn quả bị hư hỏng; 32 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại.

Ước tính tổng thiệt hại lên tới 130,6 tỷ đồng.

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, trong hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h).

Vùng đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và giông. Các tỉnh Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ còn có thể kéo dài đến ngày mai.

Ngoài ra, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa lớn kèm theo giông, lốc, sét, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Thái An