Từ đêm qua đến nay ở TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) có mưa lớn, nhiều lán, bạt được dựng lên tại các chốt để lực lượng túc trực đã bị mưa gió quật rách.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều nay đến ngày 14/6, khu vực Hà Tĩnh có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Mưa to, gió lớn gây khó khăn cho các lực lượng đang túc trực chốt chặn phòng chống dịch bệnh tại các điểm, cửa ngõ ra vào thành phố.

Các chiến sĩ túc trực 24/24

Một cán bộ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, sau khi TP thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16, đơn vị đã lập 83 chốt chặn tại các điểm, cửa ngõ và các khu phong tỏa.

“Hơn 500 cán bộ công an TP và lực lượng công an tỉnh được tăng cường. Ngoài ra, tại các chốt còn có lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, thanh tra giao thông, y tế…”, cán bộ Công an TP Hà Tĩnh nói.

Các cán bộ chiến sỹ đã làm nhiệm vụ liên tiếp 7 ngày qua nên rất vất vả và thấm mệt.

“Các ca mới liên tiếp được phát hiện nên chúng tôi phải lập mới khu phong toả, chốt kiểm soát, điều động phân bổ cán bộ phù hợp với tình hình. Thành lập trung tâm chỉ huy thông tin trực 24/24h giải quyết các vấn đề phát sinh. Trước đó, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng lên đến 39-40 độ, từ tối qua lại xảy ra mưa giông sấm sét, chuẩn bị mạnh lên thành bão nên các lán trại dựng tạm bị quật đổ, khó chống chọi lại được với thời tiết”, vị cán bộ công an nói.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng các lực lượng Công an, Quân sự, Y tế vẫn dầm mình trong mưa gió để chốt chặn, phong tỏa, truy vết nóng, cách ly người 24/24h.

“Địa hình nhiều chốt gần đồng ruộng, cây cối nên côn trùng, rắn tập trung nhiều nhưng cán bộ, lực lượng vẫn phải bám trụ 24/24. Hy vọng Hà Tĩnh sớm dập được dịch bệnh, để người dân trở về cuộc sống như mọi ngày”, cán bộ Công an TP Hà Tĩnh chia sẻ thêm.

Cán bộ công an đứng giữa đêm canh gác tại các chốt mặc cho trời mưa gió

Mưa to gió lớn quật thủng lán bạt ở các điểm chốt chặn

Cán bộ gia cố lại lán trại để tiếp tục công việc

Một cán bộ công an tranh thủ ngủ khi có người thay ca trực

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh đến các điểm chốt chặn động viên các lực lượng canh gác

7 ngày liên tiếp, lực lượng túc trực tại các điểm chốt chặn trong thời tiết khắc nghiệt Mưa gió quật tả tơi lán của các lực lượng đang canh gác Dùng đá gia cố lại lán trại

Bất chấp thời tiết mưa gió, lực lượng công an vẫn dầm mình làm việc

Các cán bộ, chiến sỹ tranh thủ ăn cơm

Từ ngày 4/6 tới chiều nay, Hà Tĩnh ghi nhận 31 ca dương tính với nCoV. Trong đó có 9 ca liên quan đến cặp vợ chồng ông N.V.M. từ Bình Dương trở về quê ngày 30/5. Trong ngày hôm nay, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 5 ca dương tính với nCoV.

TP thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16 từ trưa 8/6 đến nay. Trong sáng nay, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối với toàn bộ xã Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) sau khi địa phương này xuất hiện 3 ca dương tính với nCoV.

Thiện Lương

Hà Tĩnh tiếp tục cách ly khu 20.000 dân vì ca Covid-19 đi lễ nhà thờ Ca nhiễm Covid-19 ở thị trấn Lộc Hà có đến nhà thờ đi lễ với rất đông người dân. Hà Tĩnh ra thông báo tìm người đi dự lễ, thiết lập vùng cách ly y tế với khoảng 20.000 dân.

Không hỗ trợ iframe