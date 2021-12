6 thanh thiếu niên lao vào đánh một cô gái dã man tại quán ốc ở TP Long Xuyên (An Giang) chỉ với lý do bị cho là "nhìn đểu".

Ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Mẫn (21 tuổi), Lê Thành Tài (20 tuổi), Võ Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Tuấn (cùng 18 tuổi) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Quốc Hải, (cùng 16 tuổi) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các bị can Tài, Sơn, Tuấn, Mẫn tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, khoảng 20h30 ngày 16/5, chị Lê Ngọc Mai (20 tuổi), Nguyễn Thị Phương Thanh cùng nhóm bạn đến quán ốc ở khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, để ăn uống.

Lúc này, nhóm của Mẫn đang dự tiệc sinh nhật bạn ở bàn kế bên. Theo diễn biến sau đó, chị Mai đi vệ sinh thì gặp Mẫn. Thanh niên này cho rằng cô gái "nhìn đểu" mình nên nổi giận. Mẫn về bàn kể lại cho nhóm bạn nghe rồi thống nhất cùng Nguyễn Thành Nam đánh chị Mai.

Hiện trường vụ việc

Sau đó, khi thấy chị Mai đi từ nhà vệ sinh ra, Mẫn và Nam lao vào đánh tới tấp cô gái khiến nạn nhân té ngã.

Nhóm bạn của Mẫn gồm Hải, Tuấn, Tài và Sơn cũng chạy đến dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh chị Mai. Không dừng lại, Mẫn, Nam tiếp tục dùng dây thắt lưng đánh vào đầu và người cô gái này. Trong lúc can ngăn, Nguyễn Thị Phương Thanh còn bị Tài dùng ghế đánh vào mặt.

Sau khi được mọi người can ngăn, nhóm của Mẫn lấy xe ra về. Còn chị Mai được đưa đến bệnh viện điều trị, sau đó đến công an trình báo.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Mai bị thương tích 4%.

T.Chí