70 cán bộ chiến sĩ Công an, Bộ đội tỉnh Quảng Nam băng rừng, vượt suối vào xã Phước Lộc tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích trong 2 vụ sạt lở làm 13 người chết và mất tích.

Sáng nay, 50 chiến sĩ lực lượng Tỉnh đội, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam và Huyện đội Phước Sơn đã hành quân vào xã Phước Lộc tìm người mất tích do sạt lở đất.

50 cán bộ chiến sĩ được trang bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, dụng cụ đi rừng, cuốc xẻng đã vượt qua suối tràn xã Phước Công lúc 8h sáng nay.

Hiện đường đi lên xã Phước Lộc đã thông đến cầu Khỉ, từ đây các lực lượng sẽ đi bộ vào thôn 1 (xã Phước Lộc) để tìm kiếm nhóm 2 cán bộ xã bị mất tích trong lúc đi chống bão và 5 người.

Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển vào thôn 3 (xã Phước Lộc) để tìm kiếm 5 người dân đang mất tích trong vụ vùi lấp 11 người.

Dự kiến đoàn mất khoảng 7 giờ đi bộ cắt rừng, vượt suối mới tới hiện trường vụ sạt lở vụ sạt lở vùi 2 cán bộ xã.

Trong khi đó, sau nhiều giờ đồng hồ đi bộ cắt rừng, vượt suối, chiều tối 1/11, đoàn tìm kiếm cứu nạn Công an huyện Phước Sơn đã đến được địa phận xã Phước Lộc.

Đoàn tìm kiếm Công an huyện Phước Sơn gồm 15 cán bộ chiến sĩ, do thượng tá Lê Nho Tâm - Trưởng Công an huyện dẫn đầu.

Xuất phát từ xã Phước Công, đoàn cắt rừng đi bộ suốt 8 tiếng đồng hồ với đoạn đường hơn 9km, gùi theo lương thực thực phẩm và các vật dụng cần thiết để cứu trợ kịp thời người dân xã Phước Lộc bị cô lập nhiều ngày qua.

Hiện cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn đã bắt tay vào tìm kiếm cứu nạn 7 nạn nhân còn mất tích tại thôn 1 và thôn 3 trong sáng nay.

Trước đó, chiều 28/10, 2 cán bộ xã Phước Lộc trong lúc đi giúp dân chống báo số 9 tại thôn 1 đã bị núi lở vùi lấp, hiện vẫn chưa tìm thấy. Ngoài ra, vụ sạt lở thôn 3 (Phước Lộc) vùi lấp 11 người, đã tìm thấy 6 thi thể, 5 người khác vẫn đang mất tích.

Chiều nay, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy 2 thi thể ở huyện Phước Sơn. "Hai thi thể được tìm thấy có một cháu bé được ở vụ sạt lở tại vụ sạt lở ở thôn 3, xã Phước Lộc. Thi thể còn lại ở lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 nhưng chưa xác định được liên quan đến vụ sạt lở hay không", ông Hà nói. Như vậy, vụ sạt lở thôn 3 (xã Phước Lộc) đã tìm được 7 thi thể, còn 4 thi thể chưa tìm được. Vụ sạt lở ở thôn 1 (xã Phước Lộc) vùi lấp 2 cán bộ xã Phước Lộc trong lúc đi giúp dân chống báo số 9, đến nay vẫn chưa tìm thấy.



Lê Bằng