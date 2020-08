Chiều nay (27/8), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp về công tác phòng, chống Covid-19.

Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, trong 9 ngày qua, Hà Nội không có ca mắc mới ngoài cộng đồng. Có 1 trường hợp tái dương tính; các ca dương tính khác gồm: 1 trường hợp nhập cảnh vào Nhật Bản, 1 trường hợp hết cách ly tại Hải Dương trở về Hà Nội kết quả lần 2 dương tính, 1 trường hợp nhập cảnh vào Hàn Quốc có liên quan đến Hà Nội.

Tất cả các trường hợp về từ Đà Nẵng hiện đã lấy mẫu xét nghiệm xong và cơ bản đã có kết quả, hiện chỉ có 1 trường hợp dương tính. Các khu quản lý tập trung đều được thực hiện quản lý chặt chẽ.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Qúy phát biểu tại điểm cầu Hà Nội

TP đã kiểm tra 68 bệnh viện, trong đó 51 bệnh viện đạt tiêu chí an toàn, 14 bệnh viện an toàn mức thấp và 3 bệnh viện không an toàn, đã cho dừng hoạt động để khắc phục, khi khắc phục xong tiếp tục cho hoạt động.

TP cũng giao các quận, huyện, thị xã kiểm tra tại 3.600 cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập để đảm bảo tất cả các cơ sở phải thực hiện phương án an toàn bởi đây là nơi có nguồn lây cao.

Liên quan đến việc cách ly người Việt Nam từ nước ngoài về, ông Ngô Văn Quý cho biết, hiện nay Hà Nội vẫn thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở do quân đội quản lý rất chặt chẽ và hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lây chéo và không lây ra cộng đồng.

Các trường hợp cách ly tại khách sạn là các chuyên gia, các nhà quản lý và lao động nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, nếu người Việt Nam về nước thực hiện cách ly tại khách sạn, số lượng lớn sẽ không đáp ứng được. Ai cũng muốn cách ly ở khách sạn sẽ có việc người được, người không... sẽ gây bức xúc, công tác quản lý tại khách sạn sẽ khó khăn hơn, dễ lây nhiễm chéo, lây nhiễm ra cộng đồng.

Vì vậy, Hà Nội vẫn muốn người nước ngoài về sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại khu vực quân đội quản lý.

TP xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, đối với F1 xét nghiệm âm tính thì các trường hợp F2 không phải xét nghiệm. Các trường hợp ho, sốt, khó thở, không rõ nguyên nhân được xét nghiệm, hiện đã xét nghiệm được 1.200 trường hợp này.

"Đối với những nơi cách ly tập trung, Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng phải xét nghiệm xong sau 2 lần có kết quả mới cho về các địa phương, tránh trường hợp như ở Hải Dương vừa qua”, Phó Chủ tịch UBND TP nói.

Thành Nam

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

