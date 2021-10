Nội dung trên được nêu trong kết luận tại cuộc họp trực tuyến của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình với các huyện, thành phố, vào ngày 3/10. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh có hàng nghìn người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... đổ về An Giang trong những ngày qua.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, từ hôm 1/10 đến nay, có hơn 20.000 người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An đi xe máy về An Giang, điều này vượt quá quy mô, khả năng cách ly, điều trị của tỉnh.

Ông Bình cho biết, quan điểm của tỉnh là tổ chức tiếp nhận các công dân An Giang ngoài tỉnh tự về đến cửa ngõ của địa phương, đảm bảo tổ chức đưa đón có trật tự, an toàn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo quy định.

Người đứng đầu chính quyền An Giang yêu cầu Trưởng BCĐ các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và qua thân nhân của người lao động, khuyến nghị họ nên ở lại nơi đang tạm trú để ổn định cuộc sống, được tạo điều kiện tiêm vắc xin đủ 2 liều, không tự di chuyển về quê.

Trường hợp có nguyện vọng trở về thì đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.

Ông Bình chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức tiếp nhận công dân An Giang ngoài tỉnh về địa phương. Các huyện, thị xã, thành phố thành lập 2 tổ công tác (tổ công tác tiền phương và hậu phương).

Trong đó, tổ công tác tiền phương có nhiệm vụ phối hợp với Ban Tổ chức chủ động có kế hoạch tiếp nhận công dân của địa phương mình và đưa về.

Các địa phương chủ động bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu, rộng rãi, thông thoáng, phối hợp chặt chẽ với tổ công tác hậu phương trong việc sàng lọc, xét nghiệm, phân loại theo nguy cơ, tiến hành tổ chức cách ly phù hợp, theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, sau khi phân loại, sàng lọc, Trưởng BCĐ cấp huyện, phối hợp với Sở Y tế quyết định hình thức cách ly phù hợp.

Các địa phương tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ người dân đủ điều kiện cách ly tại nhà. Trong đó, đảm bảo các điều kiện cách ly theo quy định, bố trí khu vực cách ly riêng biệt, có treo bảng thông báo điểm cách ly tại nhà để mọi người xung quanh cảnh giác.

Các địa phương giao tổ Covid cộng đồng phối hợp với lực lượng công an, tổ dân phố giám sát và xử lý nghiêm các đối tượng không tuân thủ theo quy định.

Sở Y tế được chỉ đạo khẩn trương ban hành ngay hướng dẫn về công tác xét nghiệm, phân luồng cách ly (tập trung/tại nhà) kể cả đối với F1 nguy cơ thấp và điều trị F0 không triệu chứng tại nhà...

Ông Bình cho rằng, trong tình hình phức tạp hiện nay, nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài vào An Giang là rất lớn cho nên yêu cầu các địa phương tăng cường các giải pháp phòng chống dịch lên mức cao nhất.

Cũng như tuyên truyền yêu cầu người dân không đi ra đường khi không thật sự cần thiết. Tổ chức các chốt kiểm soát, kiểm tra người dân đi ra đường, tránh tụ tập đông người tại các nơi công cộng, triệt để áp dụng biện pháp 5K và khai báo y tế theo quy định.

“Tất cả các lực lượng và nhân lực tham gia vào công tác đón người ngoài tỉnh về địa phương phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng dịch, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong lực lượng tham gia làm nhiệm vụ…”, ông Bình chỉ đạo.

Đại tá Đinh Văn Nơi, thăm hỏi, động viên và trao tặng 9 triệu đồng cho 2 chị em có cha tử vong do nhiễm Covid-19. Ảnh: Tiến Tầm

Chiều 3/10, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao 200 tấn gạo, 20 tấn rau, củ, quả cho UB MTTQ Việt Nam tỉnh để gửi đến các bếp ăn phục vụ người dân về từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… đang được cách ly tập trung. Ngoài ra, trao 200 triệu đồng gửi đến các gia đình có người thân qua đời do dịch bệnh Covid-19 thời gian qua.Đại tá Nơi cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình có người thân tử vong do nhiễm Covid-19 tại huyện Thoại Sơn và Châu Thành.