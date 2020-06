Chạy xe với tốc độ cao, tổ công tác 911 Công an TP Đà Nẵng ra tín hiệu dừng xe nhưng Vũ và Linh không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng khiến 1 chiến sĩ bị thương.

Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) trưa nay cho biết, đơn vị đang tạm giữ Mai Xuân Vũ (18 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Dương Trường Linh (22 tuổi, ngụ huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Theo công an, trước đó khoảng 22h ngày 20/6, tổ công tác số 2 lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng tổ chức triển khai nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát trên đường Bắc Sơn đoạn qua phường Hòa An.

Hai đối tượng lao xe máy vào tổ công tác 911

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện Vũ và Linh chạy xe máy với tốc độ cao, có khả năng gây nguy hiểm cho người đi đường nên ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành, mà tăng tốc, tông xe thẳng vào tổ công tác. Vụ việc khiến một chiến sĩ Công an phường Hòa An bị thương.

Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ còn lại đã khống chế hai thanh niên này và bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ để củng cố hồ sơ xử lý.

Hồ Giáp