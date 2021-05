Ngày 1/5, Trung tá Trịnh Trung Nghĩa, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) thông tin, cơ quan công an vừa bắt giữ 25 trường hợp, tạm giữ 14 phương tiện xe mô tô, xe gắn máy của các thanh, thiếu niên lợi dụng nghỉ lễ, phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô… xung quanh khu vực thành cổ thị xã Sơn Tây.

Trong đó, có 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 22 trường hợp không đội MBH...

Theo Trung tá Nghĩa, các đối tượng có tuổi đời rất trẻ, từ 16 đến dưới 22 tuổi, nhiều người không đi học, không có việc làm. Ngoài ra có cả học sinh do hiếu kỳ, muốn thể hiện bản thân hoặc bị bạn bè rủ rê, tham gia cho vui.

“Các thanh niên này ở Sơn Tây và các huyện lân cận như Phúc Thọ, Ba Vì và tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy với tốc độ cao, rú ga (nẹt pô), lạch lách, đánh võng, bốc đầu biểu diễn, làm mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây bức xúc cho nhân dân.”- Trung tá Trịnh Trung Nghĩa thông tin.

Nhóm thanh niên này sử dụng mạng xã hội để kêu gọi, lên lịch tụ tập, địa điểm hẹn gặp, chia người để cảnh giới lực lượng chức năng.

Được biết, ngoài xử các trường hợp đua xe trái phép, cơ quan chức năng sẽ làm việc, lập biên bản đối với các chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế không ít bậc phụ huynh mua xe phân khối lớn cho con em nhưng thiếu kiểm tra, nhắc nhở về ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự ATGT.

Trung tá Nghĩa cho rằng, rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương và gia đình trong quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em về ý thức chấp hành các quy định của pháp luật; về mối hiểm họa từ việc điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, bốc đầu…gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

