Trong bối cảnh chưa có sự thống nhất, đồng thuận cao nên Bộ Công an đề xuất chưa thay đổi cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo gửi Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo dự án luật được Bộ trưởng Công an báo cáo Chính phủ, Bộ Công an đã nêu ý kiến về vấn đề được dư luận quan tâm và gây nhiều tranh cãi là cơ quan nhà nước nào quản lý công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Từ tháng 1 đến nay Bộ Công an đã phối hợp với Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học lấy ý kiến về vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật, gồm sự cần thiết ban hành luật; phạm vi điều chỉnh; thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Bộ GTVT đang là cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

Tuy nhiên, do thời gian ngắn, việc lấy ý kiến đầy đủ các đối tượng chịu tác động trực tiếp, lấy ý kiến các địa phương cũng như việc tổ chức truyền thông về dự án luật còn một số hạn chế nhất định.

Văn phòng Chính phủ đánh giá các nội dung vấn đề nêu trên đã được Bộ Công an đề xuất tiếp thu, chỉnh lý có cơ sở và phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có đề xuất liên quan đến thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe.

Văn Phòng Chính phủ nêu rõ, dù Bộ Công an, Bộ GTVT và một số bộ ngành đã thống nhất chuyển giao nhưng trong bối cảnh chưa có sự thống nhất, đồng thuận cao nên Bộ Công an đề xuất chưa thay đổi cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe để tiếp tục tổng kết, đánh giá tác động đầy đủ, kỹ lưỡng hơn.

Văn phòng Chính phủ đánh giá đến nay các vướng mắc liên quan hai dự án Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, và Luật đường bộ đã cơ bản được giải quyết, đạt được sự đồng thuận cao giữa các bộ, ngành liên quan.

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ được giao cho Bộ Công an thực hiện, thay vì Bộ Giao thông vận tải như hiện nay. Trong quá trình soạn thảo, do có 2 luồng ý kiến khác nhau nên Chính phủ đã trình 2 phương án.

Phương án 1: vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Phương án 2: dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Dự án luật này đã được Chính phủ trình Quốc hội lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vào tháng 10/2020. Đa số đại biểu Quốc hội khi được lấy ý kiến đã bày tỏ quan điểm chưa tán thành phương án chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Mới đây hồi cuối tháng 1, tại buổi tọa đàm liên quan đến dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại diện một số bộ ngành cũng đề nghị Bộ Công an cần có báo cáo đánh giá tác động rõ hơn về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Gia Văn