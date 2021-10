Bộ GTVT yêu cầu bố trí phương tiện, lái xe đưa những người không có phương tiện, người già, phụ nữ có thai, trẻ em... có nhu cầu về quê đảm bảo an toàn.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Các Cục Hàng không, Đường sắt, Hàng hải, đường thuỷ nội địa, Cục Y tế giao thông vận tải và Sở GTVT các tỉnh, thành phố về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân TP.HCM, Bình Dương…có nhu cầu về quê.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu tiếp tục triển khai Công điện số 1265 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát người ra, vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, thực hiện Công điện số 20 của Bộ trưởng GTVT về việc tổ chức vận chuyển phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường kiểm soát ra vào khu vực TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An đảm bảo trật tự và an toàn và phối hợp đưa, đón người dân được thực hiện nhanh chóng, nhịp nhàng không để ùn ứ tại cửa ngõ các tỉnh, thành phố.

Người dân về quê bằng xe máy mất an toàn giao thông, dễ lây lan dịch bệnh (Ảnh: Đình Thành)

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở GTVT với các sở, ngành của địa phương để nắm bắt tình hình thực tế số lượng người dân có nhu cầu về quê để chủ động chỉ đạo các đơn vị vận tải địa phương có phương án chủ động phương tiện, lái xe thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển đối với những người không có phương tiện hoặc có phương tiện nhưng không thể tiếp tục đi được do điều kiện sức khỏe, người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu về quê...



Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với CSGT và các lực lượng chức năng khác của địa phương có trách nhiệm bảo đảm giao thông thông suốt, hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển trên địa bàn, qua các chốt kiểm soát của địa phương bảo đảm an toàn không để ùn tắc, lây lan dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Vũ Điệp