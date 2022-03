Không đảm bảo an toàn, không cho xuất bến Để bảo đảm trật tự ATGT đường thuỷ nội địa, ngăn ngừa không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như ở Quảng Nam vừa qua, Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai loạt giải pháp từ hệ thống pháp luật, quản lý, kết cấu hạ tầng đến tổ chức quan trắc chuyên dùng trong GTVT và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn... Bộ GTVT chỉ đạo các cảng vụ đường thuỷ nội địa tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa. Kiên quyết không cho các phương tiện xuất bến khi phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường hoặc điều kiện thời tiết không đảm bảo. Gắn trách nhiệm của cảng vụ nếu xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến phương tiện thuỷ không đảm bảo an toàn, chở quá số người hoặc điều kiện thời tiết không đảm bảo khi xuất bến... Đặc biệt, các cơ quan chủ quản chỉ đạo lực lượng chức năng (Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an, thanh tra GTVT) tăng cường thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa.