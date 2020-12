Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách dịp Tết, các bến xe ở Hà Nội sẽ tăng cường hơn 2.000 xe.

Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, dịp Tết Dương lịch năm 2021, người lao động được nghỉ 3 ngày, dự kiến lượng khách qua bến sẽ đông hơn một chút so với các ngày cuối tuần trong năm.

Đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, dự kiến lượng khách sẽ tăng khoảng 130 - 150% so với ngày thường.

Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn cho biết, các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động với bình quân khoảng 50% hệ số trọng tải phương tiện, do vậy lượng xe cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Các bến tăng cường xe dự phòng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách đợt cao điểm Tết

Đối với một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai... có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm, nhưng lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

Lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt cao điểm là 2.030 xe. Trong đó, Bến xe Giáp Bát dự phòng tăng cường 905 xe; Bến xe Gia Lâm dự phòng tăng cường 290 xe và Bến xe Mỹ Đình dự phòng tăng cường 835 xe.

Ngoài ra, các tuyến buýt kế cận với tần suất cao cũng làm giảm tải lượng hành khách liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn.

Các bến xe tăng cường lực lượng tuần tra, ứng trực đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn phòng chống cháy nổ.

Cùng đó, phục vụ hành khách chu đáo, thuận lợi, an toàn, văn minh, lịch sự, giải tỏa hết khách đi trong ngày.

Vũ Điệp