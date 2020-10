Sự cố sà lan tông cầu thép 80 tỷ ở Sài Gòn gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng của dự án nên công trình phải hoãn khai thác 2 tháng.

Ngày 30/10, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) cho biết, công trình dự án cầu thép An Phú Đông (nối quận 12 và quận Gò Vấp) không kịp đưa vào khai thác trong tháng 10 như dự kiến ban đầu.

“Do phát sinh các công tác kiểm tra, giám định, xử lý khắc phục những hư hại do việc sà lan va vào nhịp 6 của cầu. Sau khi khắc phục sự cố, lực lượng chức năng phải kiểm tra, thử tải, nghiệm thu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Do đó, dự kiến cầu An Phú Đông sẽ thông xe trong tháng 12 năm nay”, ông Phúc thông tin về nguyên nhân chậm tiến độ.

Nhịp 6 cầu thép 80 tỉ ở Sài Gòn bị sà lan tông lệch khiến công trình này bị kéo dài tiến độ 2 tháng

Về sự cố sà lan tông vào cầu, ông Phúc cho biết nguyên nhân ban đầu là do phương tiện này vi phạm tĩnh không thông thuyền. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ảnh phối cảnh cầu sắt An Phú Đông sau khi hoàn thành

Công trình cầu thép An Phú Đông khởi công vào tháng 3. Theo dự kiến, cầu sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 và sẽ thay cho phà An Phú Đông, giúp kết nối hai quận 12 và quận Gò Vấp.

Cầu có kết cấu bằng thép, dài 238m, rộng 12,5m cho hai làn ô tô và hai lề cho người đi bộ. Dự án có tổng mức đầu tư 79,5 tỷ đồng.

Hôm 16/10, sà lan LA-074-74 chở cát lưu thông trên sông Vàm Thuật, hướng từ cầu An Lộc về sông Sài Gòn đã đâm vào cầu thép An Phú Đông đang xây dựng. Lực va chạm mạnh khiến một nhịp cầu bị lệch và sụp xuống khoảng 0,5m.

Cầu Thủ Thiêm 2 thêm nguy cơ tạm dừng thi công vì tác nhân mới Nút thắt mặt bằng chưa được gỡ thì dự án cầu Thủ Thiêm 2 lại đối mặt nguy cơ phải tạm dừng thi công khi chủ đầu tư không thu xếp được nguồn vốn.

Tuấn Kiệt