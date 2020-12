Tàu hết đăng kiểm, chở 400 tấn than không có hoá đơn trên sông Hồng vừa bị Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 bắt.

Hôm nay (23/12), tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm thiếu tá Nguyễn Quốc Dũng, đại uý Chu Công Thế và thượng uý Nguyễn Thanh Tùng tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng.

Lúc 14h10, khi tuần tra qua xã Hồng Vân (huyện Thường Tín), tổ công tác kiểm tra tàu ND3006 do anh Phạm Minh Tuân (ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) làm chủ.

Anh Tuân cho biết, tàu chở khoảng hơn 400 tấn than cho chủ hàng ở tỉnh Hà Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được hoá đơn liên quan đến số than. Tàu ND 3006 hết đăng kiểm từ tháng 11/2018.

CSGT kiểm tra tàu chở 400 tấn than trên sông Hồng

Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được hoá đơn

Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 cho biết: “Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ phương tiện cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Thường Tín để kiểm tra xử lý”.

P. Trần