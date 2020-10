Sáng nay, Báo Phụ nữ Thủ đô đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị”

Cuộc thi do Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ và Ban An toàn giao thông TP tổ chức.

Đây được xem là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm thực hiện chương trình “Thập kỷ an toàn giao thông đường bộ 2011-2020” của Liên Hợp quốc và “Năm an toàn giao thông 2020” do Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia phát động.

Ban tổ chức trao giải ba

Bà Lê Quỳnh Trang, Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô cho biết, sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 2.000 bài dự thi của cán bộ, hội viên, bạn đọc báo Phụ nữ Thủ đô.

Cuộc thi năm nay ghi nhận các cá nhân, tập thể có những đóng góp to lớn và ý nghĩa cho cộng đồng. Trong đó tiếp nối truyền thống phụ nữ Ba đảm đang để hoàn thành nhiều việc khó, việc lớn như xây đường, làm cầu.

Điển hình như bà Nguyễn Thị Thu gần 70 tuổi ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai với uy tín và kinh nghiệm nhiều năm làm công tác dân vận đã tiên phong đề xuất ý tưởng, phối hợp với các đoàn thể vận động xã hội hoá trong nhân dân được gần 100 triệu đồng để xây dựng cây cầu sắt nhỏ bắc qua sông Gạo trên địa bàn, thay thế cho chiếc cầu gỗ xuống cấp, nguy hiểm, đảm bảo cho việc đi lại của bà con….

Từ hơn 2.000 bài dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích….

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Tạ Đức Giang, Phó Chánh văn phòng UB An toàn giao thông TP Hà Nội cho biết, cuộc thi là kênh tuyên truyền hiệu quả có tính lan toả cao góp phần chung tay cùng với các cơ quan của TP nâng cao trật tự an toàn giao thông, đảm bảo văn minh đô thị…

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội cho rằng, hiện nay ý thức chấp hành pháp luật giao thông, văn minh đô thị có nhiều chuyển biến, nhưng vẫn còn một bộ phận ý thức chưa cao. Cuộc thi do báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức có tác động tích cực để tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn giao thông và trật tự văn minh đô thị TP.

Gia Văn