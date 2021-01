Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) tìm ra 5 đối tượng ném đá vào kính ô tô lưu thông trên cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang vào đêm 9/1.

Thượng tá Đào Văn Phú, Trưởng công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua điều tra đã tìm ra 5 đối tượng ném đá khiến nhiều xe bị vỡ kính, gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Các đối tượng gồm: Vi Văn Đức (SN 2006); Vi Văn Toàn (SN 2001); Trúc Văn Hòa (SN 2005); Lục Văn Việt, Nguyễn Tiến Mạnh (SN 2006) cùng trú tại xã Hòa Lạc (huyện Hữu Lũng).

Ba đối tượng đang học lớp 9, 2 đối tượng đã bỏ học.

Điều tra ban đầu, tối 9/1, các đối tượng lên cầu vượt cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn tại km 68+900 (thuộc thôn 94 – 96, xã Hòa Lạc) đốt lửa sưởi ấm. Vi Văn Đức rủ các đối tượng thay nhau ném đá vào các phương tiện giao thông đang lưu thông trên cao tốc thời điểm này.

Hành vi của các đối tượng khiến 11 xe ô tô bị vỡ kính chắn gió trước.

Trưởng công an huyện Hữu Lũng cho biết, đây là hành vi rất nguy hiểm, nghiêm trọng, gây hậu quả rất xấu. Các địa phương dọc tuyến đường cao tốc đi qua cần tuyên truyền để người dân nhận thức, không có các hành vi vi phạm gây mất an ninh, an toàn đến tài sản, tính mạng của người và phương tiện tham gia giao thông.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, nhiều tài xế cho biết, xe của họ bị ném đá vào thời điểm khoảng 23h đêm 9/1. Nhiều phương tiện trúng đá vỡ, nứt gương chắn gió trước.

Các tài xế đã chủ động báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng, nhân viên trạm thu phí cao tốc.

Công an huyện Hữu Lũng, Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh sự việc.

