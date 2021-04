Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xác định danh tính tài xế xe bán tải tông 5 ô tô, xe máy khiến đôi vợ chồng phải nhập viện cấp cứu.

Tối 24/4, một nguồn tin cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định danh tính lái xe ô tô bán tải tông 5 ô tô xe máy, khiến đôi vợ chồng nhập viện tại phố Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Hiện trường vụ tai nạn

“Người điều kiển ô tô bán tải BKS 29H - 440.62 gây tai nạn được xác định là Đăng Ngọc Lâm (SN 1983)”- nguồn tin cho hay.

Trước đó, vào khoảng 13h30 chiều cùng ngày (24/4) tài xế Lâm điều khiển ô tô BKS 29H-440.62 đi trên đường Tân Mai chiều từ Trương Định hướng Đền Lừ thuộc địa bàn quận Hoàng Mai thì va chạm vào xe mô tô BKS: 17B1-437.07, do anh L. V. K. điều khiển, chở theo vợ là Ng.Th.H.

Xe ô tô bán tải sau va chạm tiếp tục tông vào xe mô tô BKS 17B5-183.99 do một người đàn ông điều khiển, đẩy 2 xe mô tô 17B1-437.07 và 17B5-183.99 dọc đường Tân Mai rồi liên tiếp va chạm với xe ô tô taxi đang dừng ở sát vỉa hè.

Hậu quả làm vợ chồng chị Hân và anh Khương đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn; có 6 ô tô, xe máy bị hư hỏng sau vụ việc.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an phường địa bàn đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) và Đội CSGT trật tự Công an quận Hoàng Mai thụ lý giải quyết.

Va chạm với xe tải, cụ ông 81 tuổi tử vong Một cụ ông điều khiển xe máy sang đường bị xe tải tông tử vong tại chỗ.

Quyết Nguyễn