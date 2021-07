Tài xế đã đâm vào 4 người rồi bỏ chạy rồi bỏ chạy, khi đâm tiếp vào cổng làng, tài xế đã xuống xe và nằm xuống đường lướt điện thoại.

Tối ngày 1/7, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT, Công an huyện An Dương cho biết, vụ tai nạn giao thông khiến 4 người trong 1 gia đình bị thương vừa xảy ra vào tối nay, tại Làng Khinh Giao thuộc địa bàn xã An Hưng.

Phương tiện gây ra tai nạn

Thời điểm xảy ra vào khoảng 21h, khi lái xe ô tô bán tải, BKS 29H - 38154 đâm vào một người đàn ông điều khiển xe máy chở vợ và 2 người con nhỏ.

Xe mắc kẹt tại cổng đình, tài xế vô tư rời xe xuống vệ cỏ bên đường nằm nghỉ ngơi, chơi điện thoại

Hậu quả khiến cả 4 người trong gia đình bị thương, cơ quan công an đang xác minh thương tích.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ngay sau đó người dân địa phương đã tổ chức đuổi.

Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm vào đình làng

Chiếc xe bán tải sau đó đã đâm trực diện vào cổng Đình làng Khinh Giao, xã An Hưng khiến chiếc xe bị mắc kẹt lại, túi khí trước nổ.

Tài xế không bị thương, nên sau đó đã xuống xe và ra bãi cỏ bên vệ đường nằm lướt điện thoại, còn 4 nạn nhân đã được người dân quanh khu vực đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Cú đâm mạnh khiến 2 túi khí trước bị bung

Công an huyện An Dương cho hay, đến 22h20 lái xe đã tự đến công an xã An Hưng trình diện. Cơ quan công an huyện đang kiểm tra nồng độ cồn với tài xế, khám nghiệm hiện trường và xác minh tình trạng các nạn nhân.

Nguyễn Thu Hằng