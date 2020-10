Từ 0h ngày 14/10 tới, sẽ tạm dừng thu phí dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên.

Tổng cục Đường bộ VN vừa báo cáo Bộ GTVT về việc tạm dừng thu phí dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Km7+880 - Km29+800) theo hình thức hợp đồng BOT.

Báo cáo của Tổng cục Đường bộ nêu rõ, dự án BOT QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư trên 772 tỷ đồng. Dự án được thu phí từ ngày 15/8/2008.

Thời gian thu phí hoàn vốn 13 năm 7 tháng và thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm 6 tháng, dự kiến kết thúc vào tháng 1/2025.

Tổng cục Đường bộ đã rà soát quy định của pháp luật, hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT để xác định ngày dừng thu phí của dự án.

Tổng cục Đường bộ VN cho rằng, dự án BOT QL2 Nội Bài - Vĩnh Yên đã hết thời gian thu phí

Sau nhiều cuộc họp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, đến nay, dự án vẫn còn vướng mắc về chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác, lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công và thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư.

Về thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư, Tổng cục Đường bộ cho biết, do dự án có số thu thực tế cao hơn so với số thu theo hợp đồng đã ký nên thời gian thu phí hoàn vốn của dự án rút ngắn so với dự kiến trong hợp đồng.

Do vậy, việc rút ngắn thời gian thu phí tạo lợi nhuận là phù hợp.

Tổng cục Đường bộ tính toán thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo phương pháp lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư quy đổi về thời gian thu phí hoàn vốn thì thời gian thu tạo lợi nhuận còn 3 năm 3 tháng 4 ngày, giảm 2 tháng 26 ngày.

Phương án tài chính sau khi loại bỏ chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác và lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công và tính lại thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư như trên.

Dự án sẽ kết thúc việc thu phí vào cuối ngày 13/10/2020.

Để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục Đường bộ sẽ tạm dừng thu phí dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên từ 0h ngày 14/10/2020.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án...

Hai dự án cao tốc Bắc - Nam không thu hút được nhà đầu tư BOT Bộ GTVT vừa thông báo việc tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư cho 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam theo hình thức đối tác công tư (PPP), hình thức đầu tư BOT.

Vũ Điệp