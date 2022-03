Các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hình thành sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được bàn giao lại cho nhà nước mà cụ thể là Bộ GTVT làm đại diện chủ sở hữu.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định phê duyệt Danh mục tài sản kết cấu hạ tầng cảng hàng không để bàn giao cho ACV quản lý, sử dụng, khai thác theo phương thức không tính thành phần vốn Nhà nước của doanh nghiệp.

Quyết định của Bộ trưởng GTVT được đưa ra trên cơ sở Quyết định 2007/ 2020 Phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm vi tài sản gồm kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý tại 22 cảng hàng không, sân bay không tính vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá ACV. Các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hình thành sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được bàn giao lại cho nhà nước quản lý do Bộ GTVT làm đại diện chủ sở hữu.

Phương án được Thủ tướng phê duyệt là giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác theo phương thức không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong thời hạn từ ngày ban hành Quyết định đến 31/12/2025.

Được biết, trong danh mục được Bộ GTVT giao ACV lần này có đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước, cổng gác, hàng rào an ninh khu bay, hệ thống đài dẫn đường, đèn hiệu, biển báo…

Cụ thể là cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Cát Bi, Cần Thơ, cảng hàng không Vinh, Liên Khương, Phú Bài, Phù Cát, Buôn Ma Thuột, Thọ Xuân, Chu Lai, Pleiku, Đồng Hới, Tuy Hoà, Côn Đảo, Điện Biên, Rạch Giá, Cà Mau.

Cục Hàng không Việt Nam, ACV có trách nhiệm hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản bàn giao để thực hiện việc hạch toán, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại Nghị định số 44 của Chính phủ.

ACV có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đúng mục đích, công năng sử dụng của tài sản, bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động bay. Không được sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giao để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, góp vốn hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác và thực hiện các quy định khác theo Quyết định 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không chưa đủ điều kiện giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác theo phương thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

