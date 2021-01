Hàng loạt tài xế lưu thông trên cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang bị ném đá vỡ kính xe tại Km68 - Km69 địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tá Đào Văn Phú - trưởng công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đang xác minh, điều tra theo phản ánh của nhiều tài xế bị ném đá vỡ kính xe trên cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang.

Theo tường trình của tài xế Tạ Quốc Việt: Khoảng 23h đêm 9/1, khi điều khiển ô tô BKS 30F-170.30 lưu thông theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội, đến Km68 (tỉnh Lạng Sơn) thì bị một vài đối tượng lạ mặt ném đá vỡ gương chắn gió phía trước xe.

Xe chở khách bị ném đá vỡ kính trong đêm 9/1 khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Việt đã gọi điện đến tổng đài của đơn vị quản lý đường cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang để báo tin.

Sau đó, tài xế này đã có bản tường trình gửi Công ty CP tập đoàn Đèo Cả, Trạm thu phí Km104 cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang); Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn).

Anh Việt cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, do trời tối nên anh không xác định được đối tượng ném đá khiến kính trước của xe bị vỡ.

Hàng loạt tài xế phản ánh bị ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang đã có đơn trình báo sự việc

Hình ảnh chụp tại biên bản cho thấy, xe của anh Việt bị nứt phần kính chắn gió trước, ngay vị trí ghế điều khiển của tài xế.

Lúc này, trong xe của anh có nhiều hành khách. Rất may, xe chỉ bị hư hại chứ không gây ảnh hưởng đến con người.

Cùng thời điểm đêm ngày 9/1, anh Trần Quốc Thịnh (SN 1977) cũng có đơn trình báo tới cơ quan chức năng về việc, khoảng 22h30 tối cùng ngày, khi đang điều khiển xe ô tô BKS 98C – 221.06 đi từ TP Lạng Sơn về Bắc Giang, tới Km 68 (địa phận huyện Chi Lăng), ô tô của anh cũng bị ném đá làm vỡ kính chắn gió phía trước.

“Cùng thời điểm xe tôi bị ném đá vỡ kính, có rất nhiều tài xế cũng phản ánh với nhân viên Trạm thu phí Km104 về việc xe bị ném đá tại vị trí Km68 – Km69 gây mất an toàn cho phương tiện” – anh Thịnh cho hay.

Trao đổi với VietNamNet, thượng tá Đào Văn Phú, trưởng Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, cơ quan tiếp nhận được rất nhiều đơn trình báo của tài xế về cùng một sự việc bị ném đá làm vỡ, nứt kính xe ô tô.

“Theo tường trình, các lái xe hầu hết bị ném đá ở cùng thời điểm đêm ngày 9/1 tại khu vực Km 68 – Km69. Nhiều lái xe đã có đơn trình báo, chủ đầu tư cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang đã tiếp nhận và chuyển sang cơ quan công an” – thượng tá Phú cho biết.

Do địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng, công an hai huyện trên đang phối hợp để xác minh, điều tra sự việc.

“Hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông tốc độ cao trên cao tốc đặc biệt nguy hiểm, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Công an huyện Hữu Lũng và Công an huyện Chi Lăng đã cử lực lượng xác minh, điều tra, phối hợp với công an xã đóng tại khu vực Km68- Km69 theo như các tài xế phản ánh.

Chúng tôi đã truy tìm những người có dấu hiệu khả nghi, các đối tượng thuộc diện theo dõi tại khu vực để điều tra, tuyên truyền, răn đe. Chắc chắn, sẽ không để tình trạng trên tái diễn, kéo dài gây hoang mang, lo lắng cho tài xế và gây mất an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên cao tốc” – trưởng Công an huyện Hữu Lũng cho hay.

Nước đóng băng mặt đường, loạt ô tô lên đèo Ô Quy Hồ trượt bánh Chủ tịch UBND huyện Tam Đường Sùng Lử Páo xác nhận việc ô tô bị trượt bánh vào sáng nay (11/1) do đường trơn, nước đóng băng.

Thái Bình - Minh Chi