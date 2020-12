Gần 100 cảnh sát tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa đã được huy động để triển khai công tác "giải cứu" sà lan trọng tải 1.000 tấn bị mắc kẹt dưới gầm cầu Rạch Cát.

Đến khuya 5/12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa mới giải cứu thành công chiếc sà lan có trọng tải 1.000 tấn bị mắc kẹt dưới gầm cầu Rạch Cát (địa phận phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào khoảng 18h chiều cùng ngày, chiếc sà lan có tải trọng khoảng 1.000 tấn mang số hiệu ĐT-25683, di chuyển trên sông Cái, một nhánh của sông Đồng Nai, theo hướng từ hạ nguồn lên thượng nguồn.

Gần 100 cán bộ chiến sĩ được huy động "giải cứu" sà lan.

Khi đến khu vực cầu Rạch Cát (địa phận phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) thì bất ngờ sà lan bị va vào thành cầu. Thời điểm này, thủy triều dâng lên nhanh khiến chiếc sà lan mắc kẹt phía dưới gầm cầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại đã có mặt tiến hành phong tỏa không cho các phương tiện di chuyển qua cầu Rạch Cát. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa cũng được huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu chiếc sà lan.

Trước nguy cơ cầu Rạch Cát bị đội gãy khi thủy triều dâng lên, lực lượng cứu hộ đã cho bơm nước vào khoang hàng đồng thời dùng nệm chống va đập thành cầu để làm sà lan chìm xuống.

Trong quá trình giải cứu sà lan, có 2 đoàn tàu chở khách đi qua cầu Rạch Cát, lực lượng chức năng đã tiến hành báo động và ra hiệu cho tàu di chuyển qua cầu với tốc độ 5km/giờ để bảo đảm an toàn.

Sau gần 3 giờ đồng hồ bơm nước liên tục vào khoang hàng, lực lượng chức năng đã di chuyển dần chiếc sà lan thoát khỏi gầm cầu Rạch Cát.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố là do sà lan đã đi sai luồng, vi phạm luật giao thông đường thủy. Hiện vẫn chưa xác định được khu vực cầu Rạch Cát bị sà lan va chạm vào có bị hư hỏng hay không. Tuy nhiên công an tỉnh sẽ phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải và Tổng công ty đường sắt Việt Nam kiểm tra để đảm bảo an toàn.

Được biết, cầu Rạch Cát được hãng Eiffel (Pháp) thiết kế và xây dựng xong vào năm 1903 cùng với cầu Ghềnh cách đó 500m. Cầu Rạch Cát nối phường Hiệp Hòa và Quyết Thắng của TP Biên Hòa có chiều dài hơn 125 m, với ba nhịp.

Hiện cầu Rạch Cát sau 117 năm sử dụng đã xuống cấp, kết cấu thép nứt vỡ, han gỉ nặng, mặt cầu yếu.

Trước đó, cầu Ghềnh vào tháng 3/2016 cũng đã gặp sự cố bị sà lan tông khiến hai nhịp cầu đổ xuống sông. Đến tháng 7 cùng năm, cầu Ghềnh mới được xây dựng và đưa vào hoạt động trở lại ngay vị trí cũ.

