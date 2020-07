Khách phải ngồi đợi hàng giờ vì máy bay không thể cất cánh, trong khi trên trời máy bay cũng phải xếp hàng chờ hạ cánh. Tình trạng này diễn ra từ mấy ngày qua.

Thực trạng này đang gây nên tình trạng chậm chuyến, mệt mỏi, bức xúc cho khách đi máy bay.

Lên máy cả tiếng, máy bay vẫn không thể cất cánh



Anh Nguyễn Huy Hoàng cho hay, hôm 7/7 anh đi máy bay Pacific Airlines từ TP HCM ra Quảng Bình theo lịch bay lúc 11h. Dự kiến, chuyến bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới lúc 1h30. Nhưng do việc sửa chữa đường băng sân bay Tân Sơn Nhất khiến chuyến bay chậm hơn 1,5h đồng hồ.



“Theo đúng thủ tục tôi lên máy bay đúng giờ, nhưng máy bay chờ xếp hàng nên phải mất gần 2 tiếng chuyến bay mới được lệnh cất cánh. Ngồi chờ quá lâu, tôi rất sốt ruột và mệt nhọc, nhưng vì trường hợp bất khả kháng hãng bay cũng không mong muốn nên tôi chẳng biết kêu ai”, anh Hoàng nói.

Khách đi máy bay búc xúc trước tinh trạng chậm chuyến bay thời gian gần đây



Cùng cảnh ngộ như anh Hoàng, hôm 4/7 chị Nguyễn Thu Phương ở Hà Nội đi Nha Trang (Khánh Hoà) chia sẻ, hôm đi từ Nội Bài chị lên sân bay thì Vietnam Airlines thông báo máy bay về trễ do chưa thể hạ cánh, còn khi lên máy bay thì hãng thông báo đang xếp hàng chưa được cất cánh. Cuối cùng, máy bay đáp xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà) chậm hơn 1,5 tiếng so với dự kiến.



Không chỉ chuyến bay đi, trong chuyến bay về lại Hà Nội hôm 8/7 chị Phương cũng bị chậm chuyến bay gần 1 tiếng đồng hồ do máy bay phải bay vòng chờ hạ cánh.



“Chúng tôi được thông báo chuyến bay đi/đến Nội Bài bị ảnh hưởng do sửa đường băng sân bay, nhưng các đơn vị cần nghiên cứu, có giải pháp để hạn chế tối thiểu việc chậm giờ bay như hiện nay. Tình trạng này khiến hành khách rất mệt mỏi”, chị Phương nói.

Cao điểm hè lượng khách đi máy bay tăng cao càng tăng áp lực cho sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Đại diện các hãng hàng không cho biết, các hãng bay cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ việc sửa chữa đường băng 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Việc máy bay bay chậm giờ không chỉ hành khách bức xúc mà hãng hàng không thiệt hại không nhỏ.



“Máy bay phải bay vòng không chỉ tốn nhiên liệu mà hoạt động bay phải giảm tần suất so với kế hoạch, nhất là trong tháng cao điểm này”, đại diện một hãng hàng không trong nước cho hay.



Số liệu thống kê cho thấy chỉ số đúng giờ bay của các hãng hàng không cũng bị giảm không nhỏ khi 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất sửa chữa đường băng.



Tài cuộc họp với Bộ GTVT chiều 10/7, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không VN ( ACV) kiêm Giám đốc sân bay Nội Bài Nguyễn Đức Hùng thừa nhận, sau khi triển khai nâng cấp đường băng, đã xảy ra hiện tượng tàu bay chiếm dụng thời gian trên đường băng. Ngày cao điểm, thời gian chiếm dụng có thể 30 – 40 phút.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động bay trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác, tần suất chuyến bay trong một giờ sẽ giảm do máy bay chỉ cất và hạ cánh trên cùng đường băng, thay vì trên hai đường băng như trước.

“Nhiều chuyến bay trong khung giờ cao điểm được giãn vào các giờ thấp điểm và Cục Hàng không VN đang xem xét tiếp tục giãn chuyến bay trong giờ cao điểm”, ông Hùng cho biết.



Giản cách chuyến bay giờ cao điểm

Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, trong hai ngày cuối tuần trước ( ngày 3 và 5/7), việc chậm, huỷ chuyến tăng đột biến.

Ngay sau khi nắm được tình hình, Cục đã họp khẩn cấp với hãng hàng không và sân bay để xử lý. Hàng loạt giải pháp đã được đưa ra, trong đó ngoài việc bảo đảm không cho phép khung giờ nào vượt số slot quy định thì còn điều phối slot chi tiết hơn.

Tại Tân Sơn Nhất, cấp slot là 32 chuyến/h, nhưng sẽ chia nhỏ ra thành 8 chuyến/15 phút.

“Trước đây, để điều phối theo giờ thì tổng số chuyến bay trong một giờ không vượt nhưng tại từng thời điểm lại vượt. Nửa tiếng đầu có thể 20 - 22 chuyến, nửa sau lại chỉ 10 - 12 chuyến, ùn tắc vì thế có thể xảy ra. Chia nhỏ thời gian để điều phối sẽ khắc phục tình trạng này”, ông Thắng nói.

Máy bay xếp hàng bay vòng trên trời chờ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Ngoài ra, Cục Hàng không cũng triển khai các giải pháp kiểm soát lịch bay và điều phối slot theo mốc thời gian; giảm phân cách giữa các tàu bay tại khu vực tiếp cận hạ cánh tại Nội Bài từ 5 dặm xuống còn 3 dặm…

“Hiện tại, thời gian máy bay chiếm dụng đường cất hạ cánh của tàu bay là 70 - 80 giây, cá biệt có trường hợp lên tới 100 giây. Chúng tôi đang yêu cầu giảm xuống còn 50 giây, tổ bay nào không đáp ứng thì sẽ lên danh sách, không cho bay ở sân bay đông”, Cục trưởng Đinh Việt Thắng nhấn mạnh.

Không hài lòng khi tình trạng chậm, huỷ chuyến tăng cao, khiến người dân bức xúc, tại cuộc họp chiều 10/7, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu Cục Hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bán vé, chuẩn bị của các chuyến bay.

Xử lý nghiêm đối với hãng bay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng slot đã được cấp, nhất là hành vi bán vé không đúng slot được cấp rồi dồn, hủy chuyến bay, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Máy bay xếp hàng trên trời chờ hạ cánh, Bộ trưởng GTVT chỉ đạo khẩn Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có chỉ đạo, khắc phục ngay việc máy bay xếp hàng chờ bay, bay lòng vòng chờ đáp xuống đường băng.



Vũ Điệp