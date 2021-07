Bộ trưởng GTVT yêu cầu nghiên cứu phương án không cần cấp giấy nhận diện các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, dễ nhận diện như xe chở rau, củ quả...

Tại buổi họp trực tuyến giữa Bộ GTVT và 63 tỉnh, thành phố chiều 18/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã phối hợp với đơn vị công nghệ nghiên cứu, xây dựng xong phần mềm đăng ký hoạt động trên “luồng xanh” cho xe ô tô vận tải hàng hoá trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 cho 63 Sở GTVT.

Chiều nay, Tổng cục Đường bộ đã cung cấp tài khoản và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các địa phương.

Tổng cục Đường bộ thống nhất với Cục Y tế của Bộ GTVT triển khai tăng cường thêm nhân lực (y, bác sĩ), thiết bị vật tư y tế của ngành giao thông vận tải cho các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng để hỗ trợ công tác xét nghiệm nhanh cho lái xe, người phục vụ theo xe nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho vận chuyển hàng hóa được lưu thông, thuận lợi 24/24h, ngăn chặn kịp thời tình trạng lây lan dịch bệnh Covid-19 tại 3 địa phương.

Tổ chức phương án phân luồng từ xa, nhận diện từ xa để đảm bảo thông suốt vận chuyển hàng hoá

Tổng cục Đường bộ cho hay, hiện tại một số địa phương như tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Lạng Sơn…qua kiểm tra tại một số chốt kiểm soát dịch vẫn còn tình trạng lái xe lưu thông không có giấy xét nghiệm Covid-19, còn có trường hợp khi test nhanh cho lái xe tại chốt phát hiện dương tính.



Về hoạt động vận tải đường sắt, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, hiện nay trên tuyến Bắc-Nam chạy 5 đôi tàu hàng và 1 đôi tàu khách vận chuyển khoảng 300 khách/ ngày; đang dừng đón, tiễn khách tại 5 ga thuộc địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Khánh hòa; Bình Dương.



Tổng cộng 6 ga không đón tiễn khách trên tuyến đường sắt HN - TP.HCM do tình hình Covid-19 phức tạp: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Ninh Hòa, Vạn Giã. Riêng ga Huế hiện nay không đón khách từ TP.HCM xuống. Cục đã chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phải luôn sẵn sàng nâng tải để phục vụ khi có yêu cầu.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT thông tin, Bộ Công an cũng đã giao trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh, TP phối hợp với Giám đốc Sở GTVT để thống nhất phương án cấp phù hiệu liên tỉnh, nội tỉnh. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Cục CSGT cũng đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ, đặc biệt trong triển khai mã QR Code, lập luồng xanh để không làm đứt gãy cung ứng hàng hóa. Tổ chức phương án phân luồng từ xa, nhận diện từ xa để đảm bảo thông suốt, phân luồng xanh, phân luồng ưu tiên đối với phương tiện chở hàng thiết yếu, xe cứu thương…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, đến nay toàn ngành đã cơ bản xây dựng đầy đủ các phương án, nguyên tắc tổ chức vận tải hàng hóa và cũng đã ban hành đầy đủ các hướng dẫn, yêu cầu tất cả 63 tỉnh, TP nghiên cứu để thống nhất tổ chức thực hiện.

Ông Thể yêu cầu thành lập ngay Ban chỉ đạo tiền phương của Bộ GTVT để thường trực kiểm tra, phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; yêu cầu các địa phương phải ưu tiên tập trung các điểm chốt xét nghiệm Covid-19 cho lái xe, và công bố rộng rãi.

Tăng cường kiểm soát, kiểm tra, tuyệt đối ngăn chặn trường hợp xe, phương tiện thủy vận tải chở người trái phép… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu phương án không cần cấp giấy nhận diện các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, dễ nhận diện như xe chở rau, củ quả, thực phẩm dễ hỏng và chỉ di chuyển trong nội vùng áp dụng Chỉ thị 16.

Tinh thần toàn ngành, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các Sở GTVT phải khẩn trương, trách nhiệm cao, nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong nắm bắt thông tin và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tuyệt đối không để đình trệ lưu thông hàng hóa.

Ngày 18/7, Bộ GTVT đã có quyết định thành lập 4 Tổ kiểm tra về thực hiện "luồng xanh" trong hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Nhiệm vụ của các tổ thực hiện: khảo sát các hoạt động vận tải thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh của các địa phương; Kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp vận tải; các đầu mối xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cảng, bến hàng hải, đường thủy nội địa. Ngoài ra. Tổ kiểm tra việc phân luồng, tổ chức giao thông; việc cấp lô-gô gắn với mã QR code nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa tại các Sở GTVT.

Lái xe chở hàng nội bộ 19 tỉnh phía Nam không cần giấy xét nghiệm âm tính Lái xe vận tải trong nội bộ 19 tỉnh phía Nam đang cách ly xã hội không cần giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.



Vũ Điệp